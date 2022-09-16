Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня

На вихідних, 17 – 18 вересня, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а температура серйозно відрізнятиметься у різних областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 – 18 вересня майже по всій країні втримається дощова погода з температурними стрибками, як зазначає синоптик Наталка Діденко. 17 вересня, у суботу, сухо та малохмарно буде лише на Рівненщині, на Донеччині, на Луганщині, на Волині, у Кримі та у Запоріжжі, а у решті областей очікуються невеликі та помірні опади. Вже у неділю, 17 вересня, дощі стануть сильнішими та охоплять майже всю країну.

Загалом. У західних областях 17 вересня +14+18 градусів, 18 вересня похолодання до +7+12 градусів. У північних областях вихідними +15+18 градусів, 18 вересня на Житомирщині та Київщині +13+15 градусів. У центральних областях +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. У східних областях 17 вересня +20+24 градуси, 18 вересня потепліє до +24+28 градусів. У південній частині +23+29 градусів, в Криму до +30 градусів, 18 вересня на Одещині та Миколаївщині похолодання до +19+22 градусів, – додала вона.

Також синоптик попередила, що 18 вересня по всій Україні буде сильний штормовий вітер. У Києві в суботу можливий незначний дощ, а температура до +18. У неділю в столиці очікується погіршення погоди, оскільки посиляться дощі та вітер, температура знизиться до +13+15.

Прогноз погоди на 17 вересня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Чернівці +13+15

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +14+16

Вінниця +16+18

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +15+17

Черкаси +17+19

Кропивницький +19+21

Миколаїв +23+25

Одеса +24+26

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +19+21

Суми +16+18

Харків +22+24

Дніпро +21+23

Запоріжжя +23+25

Донецьк +23+25

Луганськ +22+24

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +10+12

Івано-Франківськ +8+10

Чернівці +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +10+12

Вінниця +14+16

Хмельницький +9+11

Житомир +13+15

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Кропивницький +18+20

Миколаїв +21+23

Одеса +20+22

Херсон +25+27

Сімферополь +26+28

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +24+26

Дніпро +21+23

Запоріжжя +25+27

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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