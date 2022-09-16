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Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня

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Прогноз погоди на 17 – 18 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 17 – 18 вересня 2022 в Україні / Ricardo Gomez Angel on Unsplash

На вихідних, 17 – 18 вересня, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а температура серйозно відрізнятиметься у різних областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

17 – 18 вересня майже по всій країні втримається дощова погода з температурними стрибками, як зазначає синоптик Наталка Діденко. 17 вересня, у суботу, сухо та малохмарно буде лише на Рівненщині, на Донеччині, на Луганщині, на Волині, у Кримі та у Запоріжжі, а у решті областей очікуються невеликі та помірні опади. Вже у неділю, 17 вересня, дощі стануть сильнішими та охоплять майже всю країну.

Загалом. У західних областях 17 вересня +14+18 градусів, 18 вересня похолодання до +7+12 градусів. У північних областях вихідними +15+18 градусів, 18 вересня на Житомирщині та Київщині +13+15 градусів. У центральних областях +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. У східних областях 17 вересня +20+24 градуси, 18 вересня потепліє до +24+28 градусів. У південній частині +23+29 градусів, в Криму до +30 градусів, 18 вересня на Одещині та Миколаївщині похолодання до +19+22 градусів, – додала вона.

Також синоптик попередила, що 18 вересня по всій Україні буде сильний штормовий вітер. У Києві в суботу можливий незначний дощ, а температура до +18. У неділю в столиці очікується погіршення погоди, оскільки посиляться дощі та вітер, температура знизиться до +13+15.

Прогноз погоди на 17 вересня у містах України:

Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня - фото 513150
  • Ужгород +15+17
  • Львів +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Чернівці +13+15
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +17+19
  • Кропивницький +19+21
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +24+26
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +19+21
  • Суми +16+18
  • Харків +22+24
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +22+24

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня - фото 513151
  • Ужгород +12+14
  • Львів +10+12
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Чернівці +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Кропивницький +18+20
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +20+22
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +24+26
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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