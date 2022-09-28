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Дощі та багато тепла: якою буде погода в Україні 29 вересня

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Прогноз погоди на 29 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 вересня 2022 в Україні / Frame Harirak on Unsplash

29 вересня в Україні переважатиме доволі комфортна за температурою погода, а місцями очікуються майже літні позначки на термометрах. Детальний прогноз на день по містах дізнавайтесь далі.

29 вересня, у четвер, майже по всій країні втримається тепла погода з середньою температурою у +14+19, а з проясненнями навіть з +18+22. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найвища температура очікується у південних областях, де вдень повітря прогріється до +20+26.

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Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру. У Києві 29-го вересня дощ ймовірний у вечірні години, температура повітря буде порівняно комфортною, до +18 градусів вдень. Тумани, серпанки, сірість хмарна – будуть, проте ще гарно розбавлятимуться листям, травичкою та осінніми квітами. І часом навіть пробиватиметься сонечко, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 29 вересня у містах України:

Дощі та багато тепла: якою буде погода в Україні 29 вересня - фото 513696
  • Ужгород +146+18
  • Львів +15+17
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Чернівці +20+22
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +17+19
  • Кропивницький +19+21
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +16+18
  • Суми +15+17
  • Харків +19+21
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +20+22

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