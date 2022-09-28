Дощі та багато тепла: якою буде погода в Україні 29 вересня

29 вересня в Україні переважатиме доволі комфортна за температурою погода, а місцями очікуються майже літні позначки на термометрах. Детальний прогноз на день по містах дізнавайтесь далі.

29 вересня, у четвер, майже по всій країні втримається тепла погода з середньою температурою у +14+19, а з проясненнями навіть з +18+22. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найвища температура очікується у південних областях, де вдень повітря прогріється до +20+26.

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Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру. У Києві 29-го вересня дощ ймовірний у вечірні години, температура повітря буде порівняно комфортною, до +18 градусів вдень. Тумани, серпанки, сірість хмарна – будуть, проте ще гарно розбавлятимуться листям, травичкою та осінніми квітами. І часом навіть пробиватиметься сонечко, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 29 вересня у містах України:

Ужгород +146+18

Львів +15+17

Івано-Франківськ +16+18

Чернівці +20+22

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +19+21

Хмельницький +17+19

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +17+19

Кропивницький +19+21

Миколаїв +23+25

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +16+18

Суми +15+17

Харків +19+21

Дніпро +20+22

Запоріжжя +22+24

Донецьк +19+21

Луганськ +20+22

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