Для підкорення Instagram: які кольори привертають увагу до фото

Експерти з Інституту Кольору Pantone розповіли про найвдаліші кольори для фото. Ці прості поради допоможуть привертати до себе увагу та робити справді атмосферні знімки.

Спеціаліст з Інституту Кольору Лі Айземан нещодавно поділилась з Who Wears What таємницями кольорової гамми для зйомок. Найдетальніше жінка звернула увагу саме на вбрання, яке варто обирати для фотосесій, але її поради підійдуть і для корекції кольорів та фільтрів під час редагування отриманих світлин.

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"Дуже бліді пастельні та білі речі можуть виглядати блякло і додавати вам втомленості", – відзначила Лі. Щоправда, зважаючи на образи популярних українських інстаблогерів, можна посперечатись з думкою жінки, але потрібно звертати увагу на поєднання та загальну кольорову гаму профілю. Тож, якщо ви просто хочете зробити вдалий знімок без прив'язки до одного стилю, то порада Лі Айземан дуже актуальна.

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До того ж, експерт перерахувала найпопулярніші та найвдаліші кольори фотосесій:

Глибокий червоний

Бірюзовий

Всі синьо-зелені відтінки

А от для любителів спокійних барв може підійти сірий колір, який виглядає у карі навіть краще, аніж чорний.

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