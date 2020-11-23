Дивитися ТБ онлайн без прив'язки до місця та часу? З Ланет.TV це легко!

Переваги телебачення онлайн

Якщо ви завжди мріяли дивитися ТБ будь-де та будь-коли, настав час замислитись про онлайн-телебачення. Можливість дивитися телебачення онлайн – це шанс подивитися захопливу гру в будь-який час замість очікування прямого ефіру. Забудьте про вічне очікування або поспіх заради улюбленої передачі. Тепер для перегляду достатньо взяти з собою пристрій, здатний відтворювати потокове відео з мережі.

Онлайн ТБ має декілька суттєвих переваг:

можливість дивитися будь-які канали онлайн;

найширший вибір телепрограм ТБ онлайн;

запис найцікавіших передач;

висока якість передачі картинки ТВ каналів.

Щоб насолоджуватися відмінною трансляцією, необхідно вибрати надійного постачальника ТВ-послуг. Ланет.TV пропонує послуги високоякісного телебачення та можливість перегляду українських і зарубіжних каналів онлайн у Full HD-якості.

Обираючи Ланет.TV, ви отримуєте:

Інтерактивність. Саме ви керуєте процесом перегляду ТВ програм, ставите на паузу або перемотуєте телепрограму. Мобільність. Дивитися ТБ онлайн можна на будь-якому пристрої, який має доступ до Інтернету. Кросплатформність. Онлайн телебачення доступне на різноманітних типах пристроїв на базі Android. Додатково ви отримуєте можливість дивитися ТВ програми одночасно на декількох екранах. Якість зображення. З інтернет-телебаченням можна дивитися телевізор онлайн в Full HD якості в будь-який час і за будь-якої погоди. Комфорт. Створюйте списки ваших улюблених каналів онлайн, щоб не витрачати час на пошук, та вирішуйте, що саме дивитись (з цим вам допоможе телепрограма ). Або ж обирайте цікаві теми та жанри, а Ланет.TV подбає, щоб ви отримали список телеканалів, які відповідають вашим інтересам. Функція батьківського контролю. Налаштуйте список телеканалів, доступних для вашої дитини, на власний розсуд. Доступна ціна. На вибір представлені тарифи /CORE, /BAZA, /PRIME з різною кількістю телеканалів та можливостями.

Як дивитися ТБ через Інтернет? Немає потреби викликати майстра або купувати дороге обладнання. Достатньо завантажити додаток або відкрити сервіс у вебверсії, вибрати тариф та зареєструватись. Після підтвердження номера телефону в сервісі на вас чекає приємний сюрприз – безкоштовний тиждень перегляду пакета /PRIME з преміальними ТВ-каналами.

З Ланет.TV ви зможете дивитися онлайн СТБ, Новий канал , Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV, Україна та інші.