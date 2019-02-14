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День святого Валентина: історія, традиції і заборони 14 лютого
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14 лютого світ відзначає День Валентина. Це свято пов'язане зі священником Валентином, який за легендою таємно одружував закохані пари, попри накладену на це заборону. До вашої уваги історія і традиції цього дня!
Імператор Клавдій вважав, що подружнє життя заважає воїнам і відволікає їх від служби, тому видав указ про заборону їм вінчатись та заводити дітей. Святий Валентин виступив проти цієї заборони і допомагав закоханим парам, через що поплатився власним життям. Саме 14 лютого священика привселюдно стратили, відтявши йому голову. Римо-католицька церква визнає його святим та великомучеником.
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Історія Дня святого Валентина
За однією з теорій, День всіх закоханих має також язичницьке коріння: раніше це свято називали луперкалій і відзначали на честь бога Фавна або богині Юнони, а вже з появою християнства його замінили відомим нам аналогом.
Відомо щонайменше про трьох святих Валентинів, які є великомучениками. Так само існує декілька різних історій, пов'язаних з появою Дня всіх Закоханих. Їх усіх об'єднує те, що під час перебування в тюрмі священик Валентин познайомився із сліпою дівчиною, яку йому вдалось зцілити. Після страти у дівчини залишився лист, у якому він написав: "Твій Валентин".
Традиції і звичаї на День закоханих
Своїм листом святий Валентин започаткував чудову традицію: щорічно в день його смерті люди по-всьому світу зізнаються одне одному в коханні. Ідея "валентинок" з'явилась трохи пізніше. Її натхненником вважають герцога Орлеанського Шарля, який, перебуваючи в полоні, відправив своїй дружині листи з любовними віршами.
У сучасному світі 14 лютого заведено обмінюватись валентинками. Так закохані пари проявляють свої почуття. В Італії в День святого Валентина доречно дарувати солодощі, адже це свято італійці називають "солодким днем". Данці надсилають об'єктам своєї симпатії засушені квіти, які асоціюються у них з коханою людиною. А от в Саудівській Аравії та Ірані заборонено святкувати, а за подарунки до Дня закоханих можна навіть отримати штраф.
Що не можна робити 14 лютого
- Краще втриматись від злості чи заздрості в цей день. Навіть якщо ви досі не зустріли свою половинку, психологи радять налаштуватись на позитив і провести свято з користю або просто зробити собі приємний відпочинок.
- Також варто утриматись від необдуманих вчинків і слів. Краще в цей день відмовитись від будь-яких суперечок та сварок, адже деякі люди можуть бути дуже ранимі.
- День Валентина часто стає приводом до неочікуваних зізнань та кардинальних експериментів. Не зайвим буде подумати, перш ніж піддатись емоціям та атмосфері свята. Адже наступного дня доведеться відповідати за наслідки своїх дій.
І головне: не забувайте тішити ваших коханих, рідних і друзів турботою та приємними сюрпризами щодня, а не лише в свято!
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