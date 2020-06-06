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День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
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Оксани святкують свій День Ангела 6 червня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Оксана: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.
Ім'я Оксана має грецьке походження й означає "іноземка" або "гостинна". Свій День Ангела власниці імені Оксана святкують кілька разів на рік – 6 червня, а також 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 26 серпня, 15 вересня.
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Характер власниць імені Оксана
Які професії підходять Оксані
Доросла Оксана наділяє такими хорошими якостями, які здатні допомогти домогтися багато чого і в кар'єрі, і в особистому житті. Зважаючи на характер Оксани, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка буде допомагати людям. В роботі Оксана прихильниця незвичайних професій, які пов'язані з певним ризиком. Оксана, приміром, може стати правоохоронцем чи робітницею рятувальної служби. Якщо Оксана вибере професію не за покликом серця, то робота радувати її не буде.
Оксана – популярна серед знайомих та близьких, які біжать до неї за порадою чи допомогою. Вона з тих людей, що допомагають в будь-якій ситуації й словом, і ділом, і ніколи не відмовляють людині в увазі, якщо вона того потребує.
Сумісність імені Оксана
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