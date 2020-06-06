День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

Вважається, що Оксані найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Данило, Марк, Натан, Тимофій, Трохим, Ілля, Микита, Роберт, Єлисей, Григорій.. Це найкраща романтична сумісність – Оксана буде щаслива у шлюбі з ними! З такими чоловіками вдасться побудувати міцний, надійний, довговічний і щасливий шлюб.

Оксана дуже довго шукає собі супутника життя, адже має до нього досить високі вимоги. Він повинен бути не тільки надійним і сильним, але уважним, ласкавим, відповідальним і рішучим. Для Оксани головне – це піклування. Сама Оксана добра, щедра, уважна і турботлива, і якщо її обранець буде таким же, то їх спільна сімейна доля, складеться якнайкраще.

У шлюбі Оксана – вірна і любляча дружина. А ще вона відповідально підходить до материнства та цілком присвячує себе вихованню дітей. Для Оксани дуже важливо виховати з дітей не просто людей, а особистостей, якими вона буде пишатися в старості.