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День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

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значення імені Оксана

Оксани святкують свій День Ангела 6 червня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Оксана: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.

Ім'я Оксана має грецьке походження й означає "іноземка" або "гостинна". Свій День Ангела власниці імені Оксана святкують кілька разів на рік – 6 червня, а також 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 26 серпня, 15 вересня.

І ще: Картинки з Днем ангела Оксани 2020: листівки і відкритки з іменинами

Характер власниць імені Оксана

Ім'я Оксана найкраще підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Водолія. У дитинстві дівчатка з цим іменем добрі та турботливі. Це спокійна, умиротворена, справедлива, порядна, слухняна і дуже уважна дівчинка, яка радує своїх батьків, як поведінкою, так і власними досягненнями.
День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 408325
Зазвичай в Оксани характер позитивний. Вона чуйна, добра, доброзичлива, завзята, чесна та щира. Оксани здебільшого є володарками правильних принципів і ніколи їх не порушують. А ще це люди з великим серцем і відкритою душею. Оксана погано ставиться до людей корисливих і брехливих, уникає людей із заплямованою репутацією і людей, з якими нудно. Вона ніколи не буде спілкуватися з тим, з ким їй нецікаво.

Які професії підходять Оксані

Доросла Оксана наділяє такими хорошими якостями, які здатні допомогти домогтися багато чого і в кар'єрі, і в особистому житті. Зважаючи на характер Оксани, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка буде допомагати людям. В роботі Оксана прихильниця незвичайних професій, які пов'язані з певним ризиком. Оксана, приміром, може стати правоохоронцем чи робітницею рятувальної служби. Якщо Оксана вибере професію не за покликом серця, то робота радувати її не буде.

День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 408326

Оксана – популярна серед знайомих та близьких, які біжать до неї за порадою чи допомогою. Вона з тих людей, що допомагають в будь-якій ситуації й словом, і ділом, і ніколи не відмовляють людині в увазі, якщо вона того потребує.

Сумісність імені Оксана

Вважається, що Оксані найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Данило, Марк, Натан, Тимофій, Трохим, Ілля, Микита, Роберт, Єлисей, Григорій.. Це найкраща романтична сумісність – Оксана буде щаслива у шлюбі з ними! З такими чоловіками вдасться побудувати міцний, надійний, довговічний і щасливий шлюб.
День Ангела Оксани 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 408324
Оксана дуже довго шукає собі супутника життя, адже має до нього досить високі вимоги. Він повинен бути не тільки надійним і сильним, але уважним, ласкавим, відповідальним і рішучим. Для Оксани головне – це піклування. Сама Оксана добра, щедра, уважна і турботлива, і якщо її обранець буде таким же, то їх спільна сімейна доля, складеться якнайкраще.
У шлюбі Оксана – вірна і любляча дружина. А ще вона відповідально підходить до материнства та цілком присвячує себе вихованню дітей. Для Оксани дуже важливо виховати з дітей не просто людей, а особистостей, якими вона буде пишатися в старості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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