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День Святого Миколая Відморожений

День ангела Миколи 2019: значення імені та характер його власників

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Значення імені Микола

День ангела Миколи – прекрасне свято 19 грудня. Розповідаємо вам про значення цього імені та його особливості, походження, характер, а також сумісність з професіями та іншими іменами. Дізнайтеся усе про Коль!

Ім'я Микола має грецьке походження й означає "переможець народів". Свій День Ангела власники цього імені святкують 19 грудня, а ще 22 травня, коли церква вшановує пам'ять Святого Миколая Чудотворця.

І ще: Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами

Характер власників імені Микола

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Власники цього імені мають особливого покровителя – Святого Миколая!

Ім'я Микола чудово підходить хлопцям, які народилися під знаками зодіаку Скорпіон або Стрілець. У дитинстві діти з цим іменем володіють такими якостями: допитливість, рухливість, миролюбність. У дитинстві Коля дитина, яка ніколи й ні з ким не свариться. Він завжди з усіма в добрих стосунках і практично ніколи не конфліктує з дітьми, навіть якщо є вагомий привід для цього.

Зазвичай у Миколи добрий характер. Він енергійний, комунікабельний, веселий, оптимістичний, товариський, чесний та справедливий. Також його позитивними якостями є працьовитість, активність, доброзичливість. Попри це він проявляє імпульсивність, впертість, жорстокість, самолюбство і небажання рахуватися з чужими думками.

Микола ніколи не здається і завжди досягає поставлених цілей, завжди намагається бути таким, як про нього думають інші люди, ніколи не говорить погано про близьких і рідних. А ще Коля обожнює допомагати іншим людям, до того ж найчастіше безоплатно.

Які професії підходять для Миколи

День ангела Миколи 2019: значення імені та характер його власників - фото 374561

Зважаючи на характер Миколи, то у майбутньому його варто обирати професію, успіх у яких залежатиме лише від нього самого. Такий чоловік може стати успішним бізнесменом. Зазвичай він прекрасно знає свою справу, адже компетентний в будь-яких питаннях. Завдяки дисциплінованості та розважливості Коля здатний і без сторонньої допомоги справлятися з труднощами. Тож для нього важливо працювати без напарників. Найчастіше його бізнес процвітає і приносить гарний прибуток.

Микола любить подорожувати, виїжджати з друзями на природу, влаштовувати пікніки. При цьому такий чоловік цінує комфорт в будь-якій ситуації. Любить влаштовувати вечірки та організовувати все так, щоб свято вийшло незабутнім.

Сумісність імені Микола

День ангела Миколи 2019: значення імені та характер його власників - фото 374562

Його дружиною стане розумна, красива, жіночна, чарівна і терпляча жінка. Вважається, що для Миколи найкраще будувати стосунки з жінками, яких звуть Аліна, Алла, Валентина, Валерія, Василіса, Владислава, Галина, Діана, Катерина, Єлизавета, Лідія, Оксана, Ольга, Поліна, Регіна, Світлана, Тетяна, Елла. Це ідеальна сумісність – він буде щасливий у шлюбі з цими жінками!

Микола – чуттєвий чоловік, який часто закохується. Він тонко відчуває жінок і розуміє їх психологію. Микола може створити сім'ю досить рано і раптово, але його романтична натура може штовхати його на зради. А ось шлюб в більш зрілому віці може складеться цілком вдало.

До батьківства Микола підходить відповідально і трепетно. Для нього поява дитини в сім'ї – це і радість, і стрес, адже тепер він повинен нести відповідальність ще й за малюка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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