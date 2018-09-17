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Coca-Cola випускатиме напої з марихуани

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Компанія вже веде переговори з виробником марихуани - фото 1
Компанія вже веде переговори з виробником марихуани / bloomberg

Coca-Cola, виробник напоїв зі світовим ім'ям, збирається випустити продукцію з марихуаною.

Компанія вже веде переговори з виробником наркотичної рослини, а акції виробників канабісу зросли в ціні.

І ще: Вперше в історії компанії Coca-Cola випустила алкогольний напій

Coca-Cola збирається розширити лінійку своїх продуктів, додавши в напої речовину, що міститься в марихуані, – канабідіол (КБД). Він надає болезаспокійливу дію і не має психоактивного ефекту. Компанія вже веде переговори з виробником марихуани в Канаді Aurora Cannabis Inc. Імовірно, компанії випускатимуть спільний продукт.

У Coca-Cola стверджують, що використання КБД на ринку безалкогольних напоїв стрімко розвивається, але рішення примкнути до нього поки що не прийнято. Після інформації про можливість виходу Coca-Cola з канабісом, акції виробників марихуани почали зростати.

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Джерело: bloomberg
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