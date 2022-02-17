Coachella став першим найбільшим фестивалем без коронавірусних обмежень

Від відвідувачів Coachella не вимагатимуть ані тестів, ані сертифікатів про вакцинацію

Організатори музичного фестивалю Coachella, що проводиться у штаті Каліфорнія, розповіли про умови його проведення. Як ви вже зрозуміли, на фанатів очікує перший найбільший фестиваль без жодних коронавірусних обмежень.

Мовиться про те, що від відвідувачів не вимагатимуть носити медичні маски, надавати результати ПЛР-тесту чи сертифікат про вакцинацію. Про це повідомляється на сайті заходу.

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Coachella, таким чином, стала першим великим фестивалем, який скасував будь-які коронавірусні обмеження. Таке рішення організатори ухвалили після того, як у Каліфорнії відмовилися від маскового режиму.

При цьому на сайті фестивалю попереджають, що не дають жодних гарантій, що відвідувачі не ризикують підхопити COVID-19. Організатори нагадують, що коронавірус – небезпечна інфекція, яка поширюється у будь-яких громадських місцях і може призвести до смерті. Coachella також може повернути коронавірусні обмеження на вимогу влади.

Через пандемію Coachella було скасовано у 2020 та 2021 роках. Цього разу фестиваль пройде 15 – 17 та 22 – 24 квітня. Його хедлайнерами стануть Каньє Вест, Біллі Айліш та Гаррі Стайлз.

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