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Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською

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Оригінальні цитати про життя - фото 1
Оригінальні цитати про життя

Гарні та оригінальні вислови про життя відмінно впишуться у вашу стрічку соцмереж. Ми підготували для вас підбірку з понад 50 цитат, які ви можете використати у своїх акаунтах.

Не знаєте, що запостити у соцмережах? Не проблема! Просто оберіть одну з наведених нижче цитат про життя та сміливо публікуйте.

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Красиві цитати про життя

***

Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям.

***

Ті, що сплять, не роблять помилок.

***

Я не можу дати універсальної формули успіху. Зате я можу дати формулу провалу: спробуй всіх задовольнити.

***

Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія.

***

Немає різниці між песимістом, який говорить: "О, це безнадійно. Не трать сил дарма", та оптимістом, який каже: "Нічого не роби. І так все буде добре". В обох випадках нічого не стається.

***

Вершина ідеальності – в простоті.

***

Свобода означає відповідальність. Ось чому більшість боїться її.

***

Розумні люди адаптовуються до світу самостійно. Нерозумні ж намагаються підлаштувати світ під себе. Ось тому і весь прогрес залежить від нерозумних.

***

Життя занадто коротке, щоб бути маленьким.

***

Читання після досягнення певного віку, понижує креативність. Кожен, хто читає занадто багато, занадто слабо використовує свій мозок і виховує ліниву звичку не думати.

***

Я старий чоловік і бачив багато проблем, хоча більшість з них ніколи не траплялися.
***
Багатство людини визначається пропорційно до кількості речей, які вона може залишити без нагляду.
***
Досконалість – це не тоді, коли не має чого додати, а тоді, коли нема чого забрати.
***
Кожен, хто живе в межах своїх можливостей, страждає нестачею уяви.
***

Коли ти перебуваєш на боці більшості – час зупинитися і перейти на іншу сторону.

Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською - фото 337543

Оригінальні вислови про життя

***
А життя – як лампочка: може перегоріти в будь-який момент.
***

Будь собою! Інші ролі вже зайняті!

***
Життя – це втеча, тікай. P.S.Час.
***
Цивілізація має занадто багато правил для мене, тож я роблю все можливе, щоб їх переписати.
***
Вміння ігнорувати речі є одним зі способів досягнути внутрішнього спокою.
***
Ніхто не може дати тобі свободи. Ніхто не може дати тобі рівності чи правосуддя. Якщо ти людина, візьми це.
***

Майбутнє тут. Його просто ще масово не доставили.

***

Набагато краще для людини рухатися вільно і невідомо куди ніж прямувати чітко, але в кайданах.

***

Нещодавно мене запитали, чи я збираюсь звільнити працівника, чия помилка коштувала мені 600,000 $. Ні – відповів я. Я щойно витратив 600,000 $ на його навчання.

***

Якщо потрібно грати, виріши три речі спочатку: правила, ставки та час, щоб вийти з гри.

***

Мисли самостійно. Будь гравцем у шахи, а не фігурою.

***

Є багато речей, на які розумна людина не хотіла б звертати уваги.

***

Створення є кращим способом самореалізації ніж володіння. Суть життя розкривається через створення, а не володіння.

***

Розклад запобігає хаосу і непотрібним захцянкам.

***

У світі не має обмежень крім тих, яки ти сам для себе встановлюєш.

Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською - фото 337544

Прикольні "життєві" статуси для соцмереж

***

Люди думають, що бути мега-генієм – класно, але вони уявлення не мають, як це складно жити зі всіма ідіотами у світі.

***

Я не лише використовую весь мозок, який я маю, а ще й інші, які я можу позичити.
***

Подивись. Я збудував цей бізнес, будучи негідником. Я завжди буду негідником і навіть не думай мене змінювати.

***

Працюючи наполегливо вісім годин на день, ти можеш стати босом і працювати дванадцять годин на день.

***

Я знаю банк, який працює 24/7, але у мене не має стільки часу.

***

Перше правило будь-якої технології – ефективно застосована автоматизація збільшить продуктивність. Друге правило – неефективна автоматизація зменшить продуктивність.

***

Я не зацікавлений підбирати недоїдки зі столу того, хто вважає себе моїм господарем. Я хочу повне меню на тарілці.

***

Компанії банкрутують, коли приймають неправильні рішення. І так само, коли приймають занадто багато рішень.

***

Зустрічі є поганими звичками, у які втягуються компаній та організації лише через те, що вони не можуть нас турбувати.

***

Ти маєш комфорт. І не кажи, що гроші не мають значення. Комфорт, який пропагую я, не має нічого спільного з грошима. Його не можна купити. Це дар тим, в кого нема страху перед дискомфортом.

***

"Скажіть, будь ласка, як мені звідси вибратися?"
"Це залежить куди тобі треба".
"Не має значення", – сказала Аліса.
"Тоді не має значення куди тобі йти", – сказав кіт.

***

Прощавай своїх ворогів, але імена про всяк випадок записуй.

***

Нескінченно довго можна дивитися на три речі: вогонь, воду і на гроші в бардачку маршрутки.

***

Відкусивши яблуко і побачивши в ньому цілого черв'яка – не засмучуйтеся, адже це краще, ніж відкусивши яблуко побачити в ньому половину хробака.

***

Життя – як американські гірки: ніколи не знаєш, що тебе чекає за поворотом.

Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською - фото 337545

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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