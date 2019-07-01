Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською

Гарні та оригінальні вислови про життя відмінно впишуться у вашу стрічку соцмереж. Ми підготували для вас підбірку з понад 50 цитат, які ви можете використати у своїх акаунтах.

Не знаєте, що запостити у соцмережах? Не проблема! Просто оберіть одну з наведених нижче цитат про життя та сміливо публікуйте.

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Красиві цитати про життя

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Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям.

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Ті, що сплять, не роблять помилок.

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Я не можу дати універсальної формули успіху. Зате я можу дати формулу провалу: спробуй всіх задовольнити.

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Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія.

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Немає різниці між песимістом, який говорить: "О, це безнадійно. Не трать сил дарма", та оптимістом, який каже: "Нічого не роби. І так все буде добре". В обох випадках нічого не стається.

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Вершина ідеальності – в простоті.

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Свобода означає відповідальність. Ось чому більшість боїться її.

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Розумні люди адаптовуються до світу самостійно. Нерозумні ж намагаються підлаштувати світ під себе. Ось тому і весь прогрес залежить від нерозумних.

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Життя занадто коротке, щоб бути маленьким.

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Читання після досягнення певного віку, понижує креативність. Кожен, хто читає занадто багато, занадто слабо використовує свій мозок і виховує ліниву звичку не думати.

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Я старий чоловік і бачив багато проблем, хоча більшість з них ніколи не траплялися.

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Багатство людини визначається пропорційно до кількості речей, які вона може залишити без нагляду.

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Досконалість – це не тоді, коли не має чого додати, а тоді, коли нема чого забрати.

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Кожен, хто живе в межах своїх можливостей, страждає нестачею уяви. ***

Коли ти перебуваєш на боці більшості – час зупинитися і перейти на іншу сторону.

Оригінальні вислови про життя

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А життя – як лампочка: може перегоріти в будь-який момент.

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Будь собою! Інші ролі вже зайняті!

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Життя – це втеча, тікай. P.S.Час.

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Цивілізація має занадто багато правил для мене, тож я роблю все можливе, щоб їх переписати.

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Вміння ігнорувати речі є одним зі способів досягнути внутрішнього спокою.

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Ніхто не може дати тобі свободи. Ніхто не може дати тобі рівності чи правосуддя. Якщо ти людина, візьми це.

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Майбутнє тут. Його просто ще масово не доставили. ***

Набагато краще для людини рухатися вільно і невідомо куди ніж прямувати чітко, але в кайданах.

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Нещодавно мене запитали, чи я збираюсь звільнити працівника, чия помилка коштувала мені 600,000 $. Ні – відповів я. Я щойно витратив 600,000 $ на його навчання.

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Якщо потрібно грати, виріши три речі спочатку: правила, ставки та час, щоб вийти з гри.

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Мисли самостійно. Будь гравцем у шахи, а не фігурою.

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Є багато речей, на які розумна людина не хотіла б звертати уваги.

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Створення є кращим способом самореалізації ніж володіння. Суть життя розкривається через створення, а не володіння.

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Розклад запобігає хаосу і непотрібним захцянкам.

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У світі не має обмежень крім тих, яки ти сам для себе встановлюєш.

Прикольні "життєві" статуси для соцмереж

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Люди думають, що бути мега-генієм – класно, але вони уявлення не мають, як це складно жити зі всіма ідіотами у світі.

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Я не лише використовую весь мозок, який я маю, а ще й інші, які я можу позичити.

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Подивись. Я збудував цей бізнес, будучи негідником. Я завжди буду негідником і навіть не думай мене змінювати.

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Працюючи наполегливо вісім годин на день, ти можеш стати босом і працювати дванадцять годин на день.

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Я знаю банк, який працює 24/7, але у мене не має стільки часу.

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Перше правило будь-якої технології – ефективно застосована автоматизація збільшить продуктивність. Друге правило – неефективна автоматизація зменшить продуктивність.

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Я не зацікавлений підбирати недоїдки зі столу того, хто вважає себе моїм господарем. Я хочу повне меню на тарілці.

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Компанії банкрутують, коли приймають неправильні рішення. І так само, коли приймають занадто багато рішень.

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Зустрічі є поганими звичками, у які втягуються компаній та організації лише через те, що вони не можуть нас турбувати.

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Ти маєш комфорт. І не кажи, що гроші не мають значення. Комфорт, який пропагую я, не має нічого спільного з грошима. Його не можна купити. Це дар тим, в кого нема страху перед дискомфортом.

***

"Скажіть, будь ласка, як мені звідси вибратися?"

"Це залежить куди тобі треба".

"Не має значення", – сказала Аліса.

"Тоді не має значення куди тобі йти", – сказав кіт.

***

Прощавай своїх ворогів, але імена про всяк випадок записуй.

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Нескінченно довго можна дивитися на три речі: вогонь, воду і на гроші в бардачку маршрутки.

***

Відкусивши яблуко і побачивши в ньому цілого черв'яка – не засмучуйтеся, адже це краще, ніж відкусивши яблуко побачити в ньому половину хробака.

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Життя – як американські гірки: ніколи не знаєш, що тебе чекає за поворотом.

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