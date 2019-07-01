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Цитати про життя: красиві вислови та прикольні фрази українською
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Гарні та оригінальні вислови про життя відмінно впишуться у вашу стрічку соцмереж. Ми підготували для вас підбірку з понад 50 цитат, які ви можете використати у своїх акаунтах.
Не знаєте, що запостити у соцмережах? Не проблема! Просто оберіть одну з наведених нижче цитат про життя та сміливо публікуйте.
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Красиві цитати про життя
***
Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям.
***
Ті, що сплять, не роблять помилок.
***
Я не можу дати універсальної формули успіху. Зате я можу дати формулу провалу: спробуй всіх задовольнити.
***
Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія.
***
Немає різниці між песимістом, який говорить: "О, це безнадійно. Не трать сил дарма", та оптимістом, який каже: "Нічого не роби. І так все буде добре". В обох випадках нічого не стається.
***
Вершина ідеальності – в простоті.
***
Свобода означає відповідальність. Ось чому більшість боїться її.
***
Розумні люди адаптовуються до світу самостійно. Нерозумні ж намагаються підлаштувати світ під себе. Ось тому і весь прогрес залежить від нерозумних.
***
Життя занадто коротке, щоб бути маленьким.
***
Читання після досягнення певного віку, понижує креативність. Кожен, хто читає занадто багато, занадто слабо використовує свій мозок і виховує ліниву звичку не думати.
***
Коли ти перебуваєш на боці більшості – час зупинитися і перейти на іншу сторону.
Оригінальні вислови про життя
Будь собою! Інші ролі вже зайняті!
Майбутнє тут. Його просто ще масово не доставили.
***
Набагато краще для людини рухатися вільно і невідомо куди ніж прямувати чітко, але в кайданах.
***
Нещодавно мене запитали, чи я збираюсь звільнити працівника, чия помилка коштувала мені 600,000 $. Ні – відповів я. Я щойно витратив 600,000 $ на його навчання.
***
Якщо потрібно грати, виріши три речі спочатку: правила, ставки та час, щоб вийти з гри.
***
Мисли самостійно. Будь гравцем у шахи, а не фігурою.
***
Є багато речей, на які розумна людина не хотіла б звертати уваги.
***
Створення є кращим способом самореалізації ніж володіння. Суть життя розкривається через створення, а не володіння.
***
Розклад запобігає хаосу і непотрібним захцянкам.
***
У світі не має обмежень крім тих, яки ти сам для себе встановлюєш.
Прикольні "життєві" статуси для соцмереж
***
Люди думають, що бути мега-генієм – класно, але вони уявлення не мають, як це складно жити зі всіма ідіотами у світі.
***
Подивись. Я збудував цей бізнес, будучи негідником. Я завжди буду негідником і навіть не думай мене змінювати.
***
Працюючи наполегливо вісім годин на день, ти можеш стати босом і працювати дванадцять годин на день.
***
Я знаю банк, який працює 24/7, але у мене не має стільки часу.
***
Перше правило будь-якої технології – ефективно застосована автоматизація збільшить продуктивність. Друге правило – неефективна автоматизація зменшить продуктивність.
***
Я не зацікавлений підбирати недоїдки зі столу того, хто вважає себе моїм господарем. Я хочу повне меню на тарілці.
***
Компанії банкрутують, коли приймають неправильні рішення. І так само, коли приймають занадто багато рішень.
***
Зустрічі є поганими звичками, у які втягуються компаній та організації лише через те, що вони не можуть нас турбувати.
***
Ти маєш комфорт. І не кажи, що гроші не мають значення. Комфорт, який пропагую я, не має нічого спільного з грошима. Його не можна купити. Це дар тим, в кого нема страху перед дискомфортом.
***
"Скажіть, будь ласка, як мені звідси вибратися?"
"Це залежить куди тобі треба".
"Не має значення", – сказала Аліса.
"Тоді не має значення куди тобі йти", – сказав кіт.
***
Прощавай своїх ворогів, але імена про всяк випадок записуй.
***
Нескінченно довго можна дивитися на три речі: вогонь, воду і на гроші в бардачку маршрутки.
***
Відкусивши яблуко і побачивши в ньому цілого черв'яка – не засмучуйтеся, адже це краще, ніж відкусивши яблуко побачити в ньому половину хробака.
***
Життя – як американські гірки: ніколи не знаєш, що тебе чекає за поворотом.
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