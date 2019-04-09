Цитати для Instagram: красиві та прикольні статуси українською

Красиві та прикольні цитати відмінно доповнять ваші фотографії в Instagram. Ми підготували для вас підбірку з-понад 50 висловів, які ви можете використати в своїх акаунтах.

Не знаєте, що запостити у соцмережах? Не проблема! Просто оберіть одну з наведених нижче цитати та сміливо публікуйте.

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***

Я, як дорогий коньяк, – не кожному по кишені та не кожному на смак.

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Ти не такий як усі, ти набагато глибше. У тебе океан всередині, а у когось калюжі.

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Довіряючи беззастережно людині, ти в результаті отримуєш одне з двох: або людину на все життя, або урок на все життя.

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Стільки думок відразу в голові, а слів не вистачає…

***

Згадай себе рік тому. Багато, що змінилося. Одні стали ближче, інші пішли.

***

Не варто боятися щастя. Воно швидко проходить.

***

Чого б граблі не навчили, а серце вірить в чудеса.

***

Я зроблю тисячу кроків до тебе на зустріч, але жодного – навздогін.

***

Занадто боляче було в останній раз, щоб ризикнути знову.

***

Не закривай рота тим, хто відкриває тобі очі. І твердо, ставши на ноги, не забувай тих, хто піднімав тебе на руках.

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Обов'язково настане час, коли все буде по-нашому. Коли Доля відійде в сторону і скаже: "Вам достатньо випробувань. Живіть спокійно".

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Виходу немає тільки з гробу, так що не скигліть.

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Все змінюється. Змінюється життя. Змінюються люди. І ніби все добре. Але іноді так не вистачає старого. Того життя. Тих людей.

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Час, втрачений із задоволенням, не вважається втраченим.

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Бережи тепло своєї душі. Не витрачай його на смуток, злість, образи… Адже воно гріє не тільки тебе, а й твоїх близьких.

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У кожній хвилині є щось величне, наприклад, щастя.

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На кнопку "Мені подобається" ніколи не натиснуть ті, хто заздрить.

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У вас є вітрила, а ви вчепилися в якір.

***

За одну ніч не можна змінити життя! Але за одну ніч можна змінити свої думки, які назавжди змінять твоє життя.

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*** Багато людей живе не живучи, а тільки збираючись жити.

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Навіщо слова, якщо говорить душа?

***

Любов і прихильність. Ми часто плутаємо ці почуття.

***

Який же ти меркантильний, мій друг. Запам'ятай: все, що можна купити за гроші – вже дешево.

***

Якщо тобі важко, значить ти піднімаєшся вгору. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву.

***

Важче, ніж підкорити гори, тільки не скрутити собі шию.

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Справжній джентльмен ніколи не буває близьким другом.

***

Найвища насолода – зробити те, чого, на думку інших ви не можете зробити.

***

Записати б тишу і врубати на повну гучність!

***

Обговорюють за спиною? Так нехай обговорюють, подій в моєму житті вистачить на всіх невдах!

***

***

Чутки – річ цікава, стільки нового про себе дізнаєшся.

***

Дівчину знайти легко. Складно знайти дівчину, гідну стати дружиною.

***

Не бий копитом, підкова зламається.

***

Блискавка – це спалах від великого фотоапарата, яким Google фотографує Землю.

***

І нехай доля несправедлива, але життя – гра, грай красиво!

***

Несправедливо влаштоване життя: близькі люди – далеко, далекі – близько, а недалекі – всюди.

***

Потішно, коли вогонь у твоїх очах шукає той, хто його погасив.

***

Самотність або озлоблює, або вчить незалежності!

***

– Як справи?

– Не скаржуся.

– Це погано, приятель. Значить, ви страждаєте мовчки.

***

У кожного мовчання свій сенс.

***

***

Даючи собі слово – бійтеся самого себе!

***

За грубим характером ховається ніжне серце.

***

Не люблю, коли моє навіть словами чіпають.

***

Буває, що у тебе 50 друзів онлайн, і ні з ким поспілкуватися, а буває, що одна людина в онлайні й твої пальці не відриваються від клавіатури.

***

Найефективніше мізкувати, ніж плескати вухами! Але якщо мізків немає, варіантів не залишається!

***

Наше життя – це гра, правила якої нам невідомі.

***

Одного разу вдарив – вдарить знову. Одного разу зрадив – зрадить знову. І питання вже не в тому, чи гідна людина другого шансу, а чи потрібне знову тобі це пекло?

***

Так, я ревнива людина. Але якщо я ревную, то ця людина дійсно багато значить в моєму житті.

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Найбільш мужнє заняття у світі – бути хорошим батьком. У цьому мужності більше, ніж в шрамах.

***

Якщо не вдається зійтися ближче, люди розходяться якомога далі.

***

Рецепт молодості: радійте кожній дрібниці й не нервуйте через кожну сволоту.

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В моїх очах настільки тихий омут, що навіть чорт обходить стороною.

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Мовчання – найкращий спосіб відповіді на безглузді питання.

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