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Цитати для Instagram: красиві та прикольні статуси українською
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Красиві та прикольні цитати відмінно доповнять ваші фотографії в Instagram. Ми підготували для вас підбірку з-понад 50 висловів, які ви можете використати в своїх акаунтах.
Не знаєте, що запостити у соцмережах? Не проблема! Просто оберіть одну з наведених нижче цитати та сміливо публікуйте.
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***
Я, як дорогий коньяк, – не кожному по кишені та не кожному на смак.
***
Ти не такий як усі, ти набагато глибше. У тебе океан всередині, а у когось калюжі.
***
Довіряючи беззастережно людині, ти в результаті отримуєш одне з двох: або людину на все життя, або урок на все життя.
***
Стільки думок відразу в голові, а слів не вистачає…
***
Згадай себе рік тому. Багато, що змінилося. Одні стали ближче, інші пішли.
***
Не варто боятися щастя. Воно швидко проходить.
***
Чого б граблі не навчили, а серце вірить в чудеса.
***
Я зроблю тисячу кроків до тебе на зустріч, але жодного – навздогін.
***
Занадто боляче було в останній раз, щоб ризикнути знову.
***
Не закривай рота тим, хто відкриває тобі очі. І твердо, ставши на ноги, не забувай тих, хто піднімав тебе на руках.
***
***
Багато людей живе не живучи, а тільки збираючись жити.
***
Навіщо слова, якщо говорить душа?
***
Любов і прихильність. Ми часто плутаємо ці почуття.
***
Який же ти меркантильний, мій друг. Запам'ятай: все, що можна купити за гроші – вже дешево.
***
Якщо тобі важко, значить ти піднімаєшся вгору. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву.
***
Важче, ніж підкорити гори, тільки не скрутити собі шию.
***
Справжній джентльмен ніколи не буває близьким другом.
***
Найвища насолода – зробити те, чого, на думку інших ви не можете зробити.
***
Записати б тишу і врубати на повну гучність!
***
Обговорюють за спиною? Так нехай обговорюють, подій в моєму житті вистачить на всіх невдах!
***
***
Чутки – річ цікава, стільки нового про себе дізнаєшся.
***
Дівчину знайти легко. Складно знайти дівчину, гідну стати дружиною.
***
Не бий копитом, підкова зламається.
***
Блискавка – це спалах від великого фотоапарата, яким Google фотографує Землю.
***
І нехай доля несправедлива, але життя – гра, грай красиво!
***
Несправедливо влаштоване життя: близькі люди – далеко, далекі – близько, а недалекі – всюди.
***
Потішно, коли вогонь у твоїх очах шукає той, хто його погасив.
***
Самотність або озлоблює, або вчить незалежності!
***
– Як справи?
– Не скаржуся.
– Це погано, приятель. Значить, ви страждаєте мовчки.
***
У кожного мовчання свій сенс.
***
***
Даючи собі слово – бійтеся самого себе!
***
За грубим характером ховається ніжне серце.
***
Не люблю, коли моє навіть словами чіпають.
***
Буває, що у тебе 50 друзів онлайн, і ні з ким поспілкуватися, а буває, що одна людина в онлайні й твої пальці не відриваються від клавіатури.
***
Найефективніше мізкувати, ніж плескати вухами! Але якщо мізків немає, варіантів не залишається!
***
Наше життя – це гра, правила якої нам невідомі.
***
Одного разу вдарив – вдарить знову. Одного разу зрадив – зрадить знову. І питання вже не в тому, чи гідна людина другого шансу, а чи потрібне знову тобі це пекло?
***
Так, я ревнива людина. Але якщо я ревную, то ця людина дійсно багато значить в моєму житті.
***
***
Найбільш мужнє заняття у світі – бути хорошим батьком. У цьому мужності більше, ніж в шрамах.
***
Якщо не вдається зійтися ближче, люди розходяться якомога далі.
***
Рецепт молодості: радійте кожній дрібниці й не нервуйте через кожну сволоту.
***
В моїх очах настільки тихий омут, що навіть чорт обходить стороною.
***
Мовчання – найкращий спосіб відповіді на безглузді питання.
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