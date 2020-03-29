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Цим знакам Зодіаку варто поберегти здоров'я

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Бережіть себе / centr-crm

Гороскоп здоров'я на квітень 2020 підкаже, яким знакам Зодіаку треба уважно прислухатися до сигналів свого організму.

Тельці. Тельці у квітні будуть вкрай гостро реагувати на зміни погоди. Тому більшість представників цього зодіакального сузір'я будуть скаржитися на самопочуття. При цьому сильні фізичні і емоційні навантаження Тельцям протипоказані, інакше напади мігрені або щось гірше відразу дадуть про себе знати. Астрологи радять лягати спати раніше.

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Раки. Вразливим місцем Раків у квітні стане травна система, її варто берегти. Астрологи радять зменшити кількість маринованого, копченого, солоного, смаженого. Крім того, краще відмовитися від алкоголю і жирної їжі. Якщо ви хотіли сісти на дієту, зорі у квітні дають вам "зелене світло".

Скорпіони. Скорпіонам варто стежити за здоров'ям серця і судин. Особливо уважно слід поставитися до рівня холестерину, який не завадило б перевірити. Астрологи радять Скорпіонам сісти на дієту з високим вмістом жирних кислот. Налягайте на рибу.

Цим знакам Зодіаку варто поберегти здоров'я - фото 394829

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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