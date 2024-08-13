Ці застосунки допоможуть вам зібрати фінансову подушку: встановіть їх негайно

Фінансова "подушка" – це не лише спосіб зберегти кошти, а й інвестиція у власну безпеку і комфорт. Це турбота про себе та своє майбутнє, яка дозволяє почуватися спокійніше і впевненіше в умовах економічної нестабільності.

Як же зібрати цю "подушку", якщо ціни через повномасштабне вторгнення Росії підскочили, ми продовжуємо донейтити, а улюблена латешка у кафе під домом так і манить до себе? Нижче ви знайдете список застосунків, які допоможуть оптимізувати ваші витрати та збільшити заощадження. Ним поділився телеграм-канал "Почни Щось!".

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1. SALDO

Saldo – це зручний і безоплатний застосунок для управління фінансами. Він дозволяє розподіляти витрати за категоріями, робити аналітичні звіти і навіть синхронізувати дані з банком. Окрім безоплатних функцій, Saldo пропонує також преміумпідписку, яка відкриває додаткові можливості для користувачів.

2. WALLET BY BUDGETBAKERS

Wallet by BudgetBakers – універсальний фінансовий менеджер і бюджетний трекер, доступний для користувачів iOS, Android, а також у вебверсії. Застосунок дозволяє відстежувати доходи та витрати, планувати бюджет і аналізувати фінансові звички. Базова версія безоплатна, але за бажанням можна підписатися на преміумпакет з розширеним функціоналом.

3. SPENDEE

Spendee – платний застосунок, що пропонує три основні вкладки для роботи: бюджет, транзакції та статистика. Завдяки цьому користувачі можуть легко керувати своїми фінансами, аналізувати витрати та дохід, а також встановлювати цілі заощаджень. Spendee синхронізується з Monobank та іншими банками, що дозволяє отримувати актуальну інформацію про рахунки. Перші сім днів користування безоплатні, після чого підписка коштує від 2,99 до 22,99 долара на місяць.



Заощаджуйте з допомогою цього застосунку / Фото freepik

4. EXPENSIFY

Expensify – застосунок, який надає базовий облік доходів і витрат. Він простий у використанні та ідеально підходить для тих, хто шукає мінімалістичний інструмент для управління фінансами. Перші 30 днів користування безоплатні, а далі доступна підписка вартістю від 4,99 долара на місяць.

5. MONEY LOVER

Money Lover – ще один базовий застосунок для оптимізації витрат з обмеженим функціоналом. Він пропонує користувачам можливість відстежувати свої фінанси, планувати бюджет і ставити фінансові цілі. Доступна як безоплатна версія, так і преміумакаунти з розширеним функціоналом.

6. MONEFY

Monefy – один із найпростіших застосунків для ведення фінансів. Він дозволяє швидко і легко відстежувати витрати, встановлювати бюджети та аналізувати фінансові звички. Застосунок пропонує безоплатну версію та преміумпідписку, що дозволяє отримати доступ до додаткових функцій і можливостей.

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За допомогою цих застосунків ви зможете краще контролювати свої фінанси, оптимізувати витрати і накопичувати заощадження для забезпечення стабільного майбутнього.