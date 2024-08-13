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Ці застосунки допоможуть вам зібрати фінансову подушку: встановіть їх негайно
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Фінансова "подушка" – це не лише спосіб зберегти кошти, а й інвестиція у власну безпеку і комфорт. Це турбота про себе та своє майбутнє, яка дозволяє почуватися спокійніше і впевненіше в умовах економічної нестабільності.
Як же зібрати цю "подушку", якщо ціни через повномасштабне вторгнення Росії підскочили, ми продовжуємо донейтити, а улюблена латешка у кафе під домом так і манить до себе? Нижче ви знайдете список застосунків, які допоможуть оптимізувати ваші витрати та збільшити заощадження. Ним поділився телеграм-канал "Почни Щось!".
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1. SALDO
Saldo – це зручний і безоплатний застосунок для управління фінансами. Він дозволяє розподіляти витрати за категоріями, робити аналітичні звіти і навіть синхронізувати дані з банком. Окрім безоплатних функцій, Saldo пропонує також преміумпідписку, яка відкриває додаткові можливості для користувачів.
2. WALLET BY BUDGETBAKERS
Wallet by BudgetBakers – універсальний фінансовий менеджер і бюджетний трекер, доступний для користувачів iOS, Android, а також у вебверсії. Застосунок дозволяє відстежувати доходи та витрати, планувати бюджет і аналізувати фінансові звички. Базова версія безоплатна, але за бажанням можна підписатися на преміумпакет з розширеним функціоналом.
3. SPENDEE
Spendee – платний застосунок, що пропонує три основні вкладки для роботи: бюджет, транзакції та статистика. Завдяки цьому користувачі можуть легко керувати своїми фінансами, аналізувати витрати та дохід, а також встановлювати цілі заощаджень. Spendee синхронізується з Monobank та іншими банками, що дозволяє отримувати актуальну інформацію про рахунки. Перші сім днів користування безоплатні, після чого підписка коштує від 2,99 до 22,99 долара на місяць.
Заощаджуйте з допомогою цього застосунку / Фото freepik
4. EXPENSIFY
Expensify – застосунок, який надає базовий облік доходів і витрат. Він простий у використанні та ідеально підходить для тих, хто шукає мінімалістичний інструмент для управління фінансами. Перші 30 днів користування безоплатні, а далі доступна підписка вартістю від 4,99 долара на місяць.
5. MONEY LOVER
Money Lover – ще один базовий застосунок для оптимізації витрат з обмеженим функціоналом. Він пропонує користувачам можливість відстежувати свої фінанси, планувати бюджет і ставити фінансові цілі. Доступна як безоплатна версія, так і преміумакаунти з розширеним функціоналом.
6. MONEFY
Monefy – один із найпростіших застосунків для ведення фінансів. Він дозволяє швидко і легко відстежувати витрати, встановлювати бюджети та аналізувати фінансові звички. Застосунок пропонує безоплатну версію та преміумпідписку, що дозволяє отримати доступ до додаткових функцій і можливостей.
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За допомогою цих застосунків ви зможете краще контролювати свої фінанси, оптимізувати витрати і накопичувати заощадження для забезпечення стабільного майбутнього.
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