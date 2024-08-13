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Ці застосунки допоможуть вам зібрати фінансову подушку: встановіть їх негайно

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Ці застосунки допоможуть вам заощаджувати - фото 1
Ці застосунки допоможуть вам заощаджувати / freepik

Фінансова "подушка" – це не лише спосіб зберегти кошти, а й інвестиція у власну безпеку і комфорт. Це турбота про себе та своє майбутнє, яка дозволяє почуватися спокійніше і впевненіше в умовах економічної нестабільності.

Як же зібрати цю "подушку", якщо ціни через повномасштабне вторгнення Росії підскочили, ми продовжуємо донейтити, а улюблена латешка у кафе під домом так і манить до себе? Нижче ви знайдете список застосунків, які допоможуть оптимізувати ваші витрати та збільшити заощадження. Ним поділився телеграм-канал "Почни Щось!".

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1. SALDO

Saldo – це зручний і безоплатний застосунок для управління фінансами. Він дозволяє розподіляти витрати за категоріями, робити аналітичні звіти і навіть синхронізувати дані з банком. Окрім безоплатних функцій, Saldo пропонує також преміумпідписку, яка відкриває додаткові можливості для користувачів.

2. WALLET BY BUDGETBAKERS

Wallet by BudgetBakers – універсальний фінансовий менеджер і бюджетний трекер, доступний для користувачів iOS, Android, а також у вебверсії. Застосунок дозволяє відстежувати доходи та витрати, планувати бюджет і аналізувати фінансові звички. Базова версія безоплатна, але за бажанням можна підписатися на преміумпакет з розширеним функціоналом.

3. SPENDEE

Spendee – платний застосунок, що пропонує три основні вкладки для роботи: бюджет, транзакції та статистика. Завдяки цьому користувачі можуть легко керувати своїми фінансами, аналізувати витрати та дохід, а також встановлювати цілі заощаджень. Spendee синхронізується з Monobank та іншими банками, що дозволяє отримувати актуальну інформацію про рахунки. Перші сім днів користування безоплатні, після чого підписка коштує від 2,99 до 22,99 долара на місяць.

Ці застосунки допоможуть вам зібрати фінансову подушку: встановіть їх негайно - фото 544557
Заощаджуйте з допомогою цього застосунку / Фото freepik

4. EXPENSIFY

Expensify – застосунок, який надає базовий облік доходів і витрат. Він простий у використанні та ідеально підходить для тих, хто шукає мінімалістичний інструмент для управління фінансами. Перші 30 днів користування безоплатні, а далі доступна підписка вартістю від 4,99 долара на місяць.

5. MONEY LOVER

Money Lover – ще один базовий застосунок для оптимізації витрат з обмеженим функціоналом. Він пропонує користувачам можливість відстежувати свої фінанси, планувати бюджет і ставити фінансові цілі. Доступна як безоплатна версія, так і преміумакаунти з розширеним функціоналом.

6. MONEFY

Monefy – один із найпростіших застосунків для ведення фінансів. Він дозволяє швидко і легко відстежувати витрати, встановлювати бюджети та аналізувати фінансові звички. Застосунок пропонує безоплатну версію та преміумпідписку, що дозволяє отримати доступ до додаткових функцій і можливостей.

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За допомогою цих застосунків ви зможете краще контролювати свої фінанси, оптимізувати витрати і накопичувати заощадження для забезпечення стабільного майбутнього.

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