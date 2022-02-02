Ці три знаки Зодіаку можуть легко влаштувати сварку та розірвати відносини

Далеко не усі люди здатні постійно контролювати свої емоції. І деякі знаки Зодіаку по-особливому бурхливо реагують на різні життєві ситуації.

Астрологи виділили 3 найемоційніші знаки Зодіаку, які здатні влаштувати сварку на рівному місці, що може призвести навіть до розриву стосунків.

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Близнюки

У Близнюків часто трапляються різкі перепади настрою. Якщо вони весело сміялися лише п'ять хвилин тому, то за мить можуть раптом насупитися через "криве" слово співрозмовника. Це може призвести до великого скандалу.

Рак

Раки відрізняються "вибухонебезпечним" характером – важко спрогнозувати, як вони відреагують на несподівану для них новину. Представники цього знака можуть бути агресивними та жорстокими, якщо хтось зачепить їхні почуття. Вони готові піти по головах, щоб досягти свого.

Терези

Терези не вміють приймати рішення та перебувають у стані емоційної нестабільності. Вони ніяк не можуть визначитися, чого хочуть від життя, що робить їх нервовими та дратівливими. Терези не вміють слухати інших – їх цікавлять виключно власні почуття.

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