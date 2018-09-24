Ці ознаки свідчать про те, що ви – запасний варіант для неї

Не лише чоловікам властиві "запасні варіанти". Цим грішать також і представниці прекрасної половини людства. Психолог і сексолог Влада Березянська назвала 10 ознак того, що ви для неї запасний варіант.

Зверніть увагу на її поведінку, щоб розставити всі крапки над "і".

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Ви відчуваєте, що ваші стосунки не серйозні

Вам весело та добре вдвох, ви багато часу проводите разом, але у вас відсутній духовний зв'язок. Ви не почуваєте себе комфортно, коли говорите про щось важливе або ділитеся одкровеннями. Вас ніби слухають, але, в кращому випадку, у піввуха.

Ви не обговорюєте ваше спільне майбутнє

Як правило, більшість жінок уже подумки назвали ваших спільних дітей, знають, якого кольору буде весільна сукня та яким буде плейлист. Тому, якщо ви не чуєте від неї про плани на майбутнє – пора задуматися над тим, що щось тут не так.

Ви не обговорюєте спільне майбутнє / Power of Positivity

Вас не знайомлять з друзями

Вашу кохану знають усі ваші друзі та рідні, а от ви про її оточення не знаєте абсолютно нічого. Звичайно ж, це може свідчити про те, що вона просто інтроверт. Утім, рекомендуємо все ж звернути увагу на цей момент, адже може бути так, що вона просто приховує вас від тих, хто може її "спалити".

Ви не говорите про вас

Ви проводите разом багато часу, але вона не поспішає називати вас коханим, рідним тощо. Також можете звернути увагу на те, як вона записала вас у телефонній книзі. Вкрай рідко коханих записують просто ім'я та прізвище. Якщо це про вас – задумайтесь над її почуттями.

Ваша дівчина часто проводить свій час не з вами

Сьогодні в неї зустріч з подругами, завтра корпоратив з колегами, а під час вихідних вона їде до своїх батьків. Звичайно ж, не можна їй усе заборонити, але якщо у неї немає часу на вас... є ймовірність, що ви лише "план Б".

У неї немає достатньо часу на вас / Global Women Connected

Вас складно назвати парою

Ви ніби й зустрічаєтесь, але не регулярно. Вас ніби щось і об'єднує, але ви не можете чітко для себе відповісти "що саме". Та й поспілкуватися вам іноді просто немає про що.

Ви не відчуваєте турботи

Ви захворіли, але натомість отримали повідомлення "Одужуй", приправлене смайликом, що підморгує. Якщо про вас не турбуються – ви не цінні цій персоні.

Послуга

Якщо у вас складається таке враження, що вона робить вам послугу – кидайтеся того ровера. Вона не проявляє ініціативу, рідко цілує та абсолютно байдужа до сексу? Швидше за все, їй абсолютно не потрібні ці стосунки.

Вона наче робить вам послугу / LawSchooli

Флірт з іншими

Дівчина не соромиться фліртувати з іншими чоловіками при вас. Вона так само легко розповідає вам про нового співробітника або фантазує про стосунки з кимось з голлівудських акторів. Звичайно ж, не потрібно одразу бити на сполох, але обійти стороною це теж не варто.

У вас відсутнє слово "МИ"

В розмові з друзями або вами вона ніколи не використовує слово "МИ". Коли вона розповідає комусь про фільм, який ви дивилися разом, вона, швидше за все, буде казати: "Я бачила..."

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