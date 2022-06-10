Чорний Адам: дивіться український трейлер нового фільму від кіновсесвіту DC

Warner Bros опублікували в мережі трейлер українською фільму про Чорного Адама, нового персонажа кіно у всесвіті DC. Дивіться трейлер та дізнайтеся, про що буде цей фільм!

"Чорний Адам" – це пригодницький бойовик, головну роль у якому зіграв Дуейн "Скеля" Джонсон. Під гаслом "Світу потрібен герой" Warner Bros. Pictures випустили перший в історії повнометражний фільм, який досліджує історію супергероя DC.

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Warner Bros. Pictures планують випустити фільм у кінопрокат 19 жовтня 2022 року.

Також у фільмі з'являться Олдіс Ходж у ролі Яструба, Ноа Сентінео у ролі Атома, Сара Шахі у ролі Адріанни, Марван Кензарі у ролі Ізмаїла, Квінтес Свінделл у ролі Циклона, Бодхі Сабонгуі у ролі Амона та Пірс Броснан у ролі доктора Фейта.

"Минуло майже 5 000 років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім. І відразу ж запроторили до в'язниці. Проте він звільниться зі своєї земної гробниці й покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя", – йдеться в описі до трейлера.

Дивіться трейлер фільму "Чорний Адам" українською:

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