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Чорна горілка для сміливців і новаторів
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Українці доволі охоче експериментують.
Такого висновку дійшли маркетологи ТМ PRIME. Саме під цим брендом зимою цього року на полицях магазинів з’явилася горілка чорного кольору – PRIME Black Carbon. Нестандартна подача класичного напою припала споживачам до душі. За даними виробника лише за декілька місяців було реалізовано декілька сотень тисяч пляшок чорного 40% напою, пише видання "Сьогодні".
PRIME Black Carbon – перша чорна горілка від українського виробника ЛГЗ PRIME (смт Малинівка, Харківської області). Її світовим аналогами є британська горілка BlaVod. Чорні горілки за органоліптичними показниками абсолютно відповідають класичному білому варіанту. Чорний колір горілки досягається харчовою витяжкою на основі екстракту акації катеху.
PRIME Black Carbon (0,5 л) можна придбати за ціною близько 100 грн.
Довідка
PRIME – український горілчаний бренд з понад 10-річною історією. В лінійці PRIME 8 позицій, здатних задовольнити будь-який найвибагливіший смак. Випускається на найсучаснішому в Україні лікеро-горілчаному заводі PRIME, що розташований в екологічно чистій Малинівці (Харківської області).
OLYMP Alcohol Company входить до ТОП-5 провідних алкогольних компаній України. В портфелі компанії горілчані бренди PRIME, "Др. Житник", IDEA, коньяки Erivani Gold та Niko Pirosmani, "Бальзам Мольфара" та ін.
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