Чоловіча шкіряна куртка-косуха: як носити і з чим поєднувати
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Залишайся завжди в тренді зі стильною рубрикою від Радіо МАКСИМУМ! Ми підготували практичні поради для чоловіків, які цікавляться модою та стилем, хотіли б виглядати краще або просто дізнаватися щось нове зі світу одягу, аксесуарів і трендів.
Мода не стоїть на місці, вона неухильно рухається вперед, диктуючи нові правила і тенденції. Щось виходить з ужитку, а щось активно використовується суспільством. Але є речі, експлуатація яких не втрачає з роками своєї актуальності. До таких атрибутів моди відноситься і шкіряна куртка-косуха, чия історія почалася на початку минулого століття.
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Любите ви рок-н-рол чи класику, чи їздите на особистому авто чи на метро, працюєте в офісі чи є фрілансером – неважливо. Ясно одне – одного разу надівши шкіряну куртку-косуху ви раз і назавжди переконайтеся в її незамінності, практичності і своїй абсолютній любові до настільки яскравого і "бунтарського" елементу свого гардеробу.
Історія створення куртки-косухи
Перша косуха була створена в 1928 році ньюйоркцем і сином російського емігранта Ірвіном Шоттом і продавалася за 5,5 долара. Її переваги – міцність, зносостійкість і функціональність, були гідно оцінені байкерами того часу.
Шкіряні куртки-косухи тісно пов'язують з легендарною маркою мотоцикла Harley-Davidson.
У 50-і роки, шкіряна куртка стала одночасно уніформою американської поліції і символом вільного духу. Саме в такій куртці з'явилися на великих екранах кумири тих років – Марлон Брандо і Джеймс Дін, а слідом за ними, зробив косуху частиною сценічного образу, рок-ідол Елвіс Преслі. До речі, куртка Марлона Брандо вперше була декорована емблемою на спині – черепом зі схрещеними поршнями, а куртки Преслі вперше були прикрашені дорогоцінними каменями.
Модні тренди
У 2018 році куртка-косуха залишається в тренді, стаючи все більш елегантною і респектабельною. Philipp Plein, Ferragamo, Saint Laurent, Gucci, Versace представили нові ідеї шкіряних косух, виконані в різноманітній кольоровій гамі:
- чорні;
- коричневі;
- темно-сірі;
- кольору індиго;
- різні світлі відтінки.
Родзинкою 2018 року є моделі зеленого, оранжевого, червоного відтінків, а також комбінації декількох поєднаних між собою кольорів.
Стильні поради
Стильне поєднання куртки-косухи і джинсів допоможе висловити твою індивідуальність і виділитися з натовпу. Що стосується взуття – низькі кеди стануть відмінним вибором.
Не вельми вдало поєднуються з приталеною курткою строгі сорочки та штани. М’яка, своєрідна тканина прекрасно поєднується з шкірою і замшею в м'якших моделях чоловічих косух.
Носять косуху зазвичай з синіми джинсами з потертостями, різними светрами і майками. І, як би очевидно це не звучало, косуха відмінно виглядає з масивним взуттям і будь-якою рокерською атрибутикою.
Комфортний повсякденний образ з джинсів і спортивної кофти-худі можна зробити більш стильним і привабливим за допомогою характерних деталей: потерті черевики на шнурівці, підвернуті штани, білі шкарпетки, рюкзак за плечима і косуха.
Мабуть, один з найпростіших і безпрограшних способів виглядати відмінно – вибирати якісні базові речі класичних кольорів, завершуючи образ незвичайними акцентними аксесуарами і взуттям. Однотонні футболку і штани можна доповнити незвичайним взуттям і накинути зверху куртку-косуху.
В принципі, якщо розібратися, то виходить досить багато модних образів. Тому сміливо купуйте куртку-косуху і доповнюйте її модними речами.
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