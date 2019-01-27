Ченнінга Татума помітили із новою пасією: вона – відома співачка

Знаменитий голлівудський актор Ченнінг Татум та поп-співачка Джессі Джей разом вже більше 4 місяців.

Пара не афішує свої стосунки. Однак, папараці вдалося сфотографувати ніжні поцілунки закоханих біля будинку Джессі.

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38-річний Ченнінг Татум потрапив у об'єктив папараці разом зі своєю дівчиною, 30-річною Джессі Джей. Американські репортери підловили закоханих, коли ті ніяк не могли розпрощатися.

Ченнінг Татум проводжав її до машини, коли водій вже чекав біля паркану. Актор вийшов на тротуар в сірому спортивному светрі з капюшоном і темних штанах. На його голові була чорна бейсболка. Ймовірно, чоловік підозрював, що біля будинку на них чекатимуть папараці. Однак головний убір ніяк не міг приховати зворушливих поцілунків на прощання між Ченнінгом і Джессі.

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