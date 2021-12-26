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Цей рецепт глінтвейну зігріє вас у новорічну ніч

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Глінтвейн - фото 1
Глінтвейн / photorecept

Погодьтеся, немає нічого кращого, ніж горня гарячого глінтвейну в холодну зимову пору. Дуже приємно закутатись у теплу ковдру та попивати цей напій у колі друзів!

Візьміть цей класичний рецепт глінтвейну із сухого червоного вина, чітко слідуйте інструкціям і у вас все вийде, пише zira.

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Нам знадобиться:

  • Червоне сухе вино 700 мл
  • Вода 200 мл
  • Апельсин 1 шт.
  • Кориця 2 палички
  • Гвоздика 3 шт.
  • Бодян 1 шт.
  • Цукор або мед

Як приготувати ідеальний глінтвейн:

  1. У каструлю налити воду та поставити на газ. Додати гвоздику, корицю, бодян та довести до кипіння. Кип'ятити спеції приблизно 5 хвилин, щоб напій вийшов не лише смачним, а й насиченим.
  2. Нарізати апельсин часточками або кільцями. Додати в каструлю до спецій. Налити червоне вино і довести напій на середньому вогні приблизно до 70-80 градусів. Будьте уважні, напій не має закипіти!
  3. Зняти глінтвейн із вогню, додати цукор або мед і перемішати. Накрити каструлю кришкою. Нехай напій десь годину настоїться.
  4. Перед подачею глінтвейну рекомендують його підігріти.
Цей рецепт глінтвейну зігріє вас у новорічну ніч- фото 488228
Цей рецепт глінтвейну зігріє вас у новорічну ніч

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