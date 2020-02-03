Будиночок на щастя 2 сезон 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн комедію

У мережі з'явився 2 сезон українського серіалу "Будиночок на щастя". Перші серії 2 сезону вже можна переглянути. Дивіться онлайн та дізнайтесь, як розвивається історія героїв серіалу!

За сюжетом серіал "Будиночок на щастя" – це історія про життя четвірки з Сеньківки. Життя, як воно є, з усіма кумедними та складними ситуаціями, з яких також можна посміятися.

2 сезон, 1 серія

У 2 сезоні Максим і Маша залишаються жити в Сеньківці та повідомляють цю радісну новину своїм підписникам. Маша поставилася до майбутнього материнства з усією відповідальністю, вчитися доглядати за малюком по відеоуроках і тренується на бідній Мулі міняти підгузки. Дівчина боїться одного – пологів. Вона твердо має намір затягнути Макса в пологовий зал. Але ще не знає, що чоловік боїться цього, як вогню.

Дивитися онлайн серіал "Будиночок на щастя" 2 сезон, 1 серія

Тим часом Люба мітить на місце хресної й, як може, улещує Машу. Вона піклується про вагітну і ненароком схиляє до вибору церкви для хрестин. Але молода героїня вже вибрала собі знамениту куму – Настю Каменських. Дивись в 1 серії, як Любаня буде боротися за місце названої матері дитини.

Маша і Макс дивляться пологи

2 сезон, 2 серія

У 2 серії комедії Маша і Макс продовжують розповідати підписникам про їхні пригоди в Сеньківці. До Васі та Люби несподівано приїхав в гості син Назар. Вони дуже зраділи його приїзду, адже чекали зустрічі так давно. З нагоди свята Люба готує сімейну вечерю.

Дивитися онлайн серіал "Будиночок на щастя" 2 сезон, 2 серія

А Вася навіть зібрався готувати кабанчика, щоб поласувати свіжиною. Допомогти в чоловічій справі він кличе Макса і розповідає киянину про всі тонкощі цього ремесла. Але Максиму шкода невинну тварину. Він готовий вночі пробратися в сарай, щоб випустити свиню на волю. Чим закінчиться ця авантюра?

всі у повному зібранні

2 сезон, 3 серія

У Маші перші проблеми вагітної: дівчина стала забудькуватою та ще й набрала кілька зайвих кілограмів! Тепер вона впевнена – чоловік розлюбить її та кине! Але сусідка Любаня так не думає: вона запевняє Машу, що чоловіки люблять пишні форми й дівчині нема чого боятися!

Дивитися онлайн серіал "Будиночок на щастя" 2 сезон, 3 серія

Але варто було тільки головній героїні серіалу Будиночок на щастя почати приставати до Максима, як він зізнався, що у нього проблеми... по чоловічій частині. Але чи в цьому справжня причина відмови в близькості з коханою дружиною? І як сусід Вася вплинув на рішення Максима не займатися любов'ю з Машею?

у Макса проблеми з сексом

2 сезон, 4 серія

У 4 серії Макса почнуть долати нічні кошмари про майбутнє батьківство. Хлопець нарешті зрозуміє, що скоро його життя перетвориться на пекло з пелюшок і нескінченного дитячого плачу. Щоб підготуватися до майбутнього батьківства, Максим вирішить купити робота-немовля.

Дивитися онлайн серіал "Будиночок на щастя" 2 сезон, 4 серія

В 4 серії Макс і Маша вперше відчують всю красу життя з маленькою дитиною, а Любаня задумається про другого Назарчика. Сусідка головних героїв вирішить, що їм з Васею просто необхідна ще одна дитина! Але чи погодиться її чоловік завести ще одного ледачого бовдура в будинку?

Люба і Вася думають, чи заводити їм другу дитину

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