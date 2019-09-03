Будь обережний: найвразливіші жінки за знаком Зодіаку

Одних жінок найменша дрібниця доведе до сліз, а інші не звертають уваги на дрібниці, однак ображаються вже по-серйозному.

Телець

Перше місце в рейтингу найбільш вразливих жінок можна сміливо віддати жінці-Тельцю. Щоб її образити, не варто докладати особливих зусиль. Будь-яка дрібниця може стати причиною серйозної образи. Висловлена безпосередньо думка щодо Тельця безумовно ранить, позбавить спокою і змусить їх заглибитися у роздуми. Тому, краще не ризикуй.

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Рак

Всім давно відомо, що Раки від природи володарі чуйної і вразливої душі. Через свою тонку і тендітну душевну організацію вони можуть образитися без особливої ​​на те причини. Але з ними не все так просто, як з Тельцями. Швидко жінка-Рак тебе не пробачить.

Як не образити дівчину

Козеріг

Козерогові важливо відчувати і знати, що її цінують, готові носити на руках і здувати з неї порошинки. Вони глибоко впевнені в своїх бездоганних діяннях і в тому, що володіють феноменальним талантом.

Риби

Остання в рейтингу образливих жінка під знаком Риби. Вони є одними з найбільш вразливих. Чоловік, чия обраниця володарка цього знаку, має бути вкрай делікатним. Жінка-Риба здатна моментально образитися, а ось вимолити прощення у них дуже непросто.

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