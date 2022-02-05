Британець виграв у лотерею майже 110 мільйонів фунтів стерлінгів

Це 11-й за величиною виграш за всю історію лютереї

Мешканець Великої Британії виграв 109,9 мільйона фунтів стерлінгів у лотерею EuroMillions. Це 11-й за величиною виграш за всю історію лотереї у світі.

Як пише Daily Star, британець, чиє ім'я поки що не розголошується, вгадав усі сім номерів і зірвав джекпот. Виграшними виявилися номери 3, 25, 38, 43, 49, а також "щасливі" 03 та 07.

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Сам лотерейний білет тепер уже мільйонеру коштував 2,5 євро. Наш герой має пів року, щоб забрати свої гроші. Компанія Camelot закликає інших гравців перевірити білети.

Раніше рекордні 170 млн фунтів стерлінгів виграв анонімний гравець із Великої Британії. А переможцями, які погодилися назвати свої імена, у 2011 році стали Колін та Кріс Вейр із лотерейними 161 млн фунтів стерлінгів.

Згідно з правилами лотереї, переможець має право залишитися неназваним, що й роблять переважна більшість європейців за великого виграшу. EuroMillions проводиться у Франції, Іспанії, Великій Британії, Люксембурзі, Бельгії, Швейцарії, а також Португалії, Ірландії та Австрії. При цьому податок доведеться сплатити лише у Швейцарії.

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