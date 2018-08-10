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Бред Пітт прокоментував усі звинувачення Анджеліни Джолі

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На думку представників Пітта, Джолі намагається лише посилити конфлікт - фото 1
На думку представників Пітта, Джолі намагається лише посилити конфлікт / cnn

Анджеліна Джолі подала позов на колишнього чоловіка, звинувативши його в недостатній сплаті аліментів.

Така заява Джолі обурила Пітта і його адвокатів, тому їх відповідь не забарилася. Так, в ЗМІ з'явилися документи, згідно з якими за останні два роки актор передав дружині вісім мільйонів доларів на придбання будинку, в якому вона зараз живе, і 1,3 мільйона аліментів.

І ще: Не витримала: від Анджеліни Джолі пішосв адвокат

Самі ж адвокати Бреда називають вчинок Анджеліни "прихованою спробою маніпулювати громадською думкою і ЗМІ". Тижнем раніше вони запропонували її адвокатам спочатку оформити розлучення пари, а потім вже вирішувати питання з аліментами і майном. І ось вже днями актриса йде до суду з такою самою заявою.

На думку представників Пітта, Джолі намагається лише посилити конфлікт, а її претензії до екс-коханого – безпідставні. Коли закінчиться весь цей процес розлучення між акторами, невідомо, адже сторони, схоже, не поспішають йти на компроміс.

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Джерело: cnn
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