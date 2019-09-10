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Блакитна панна – вірш Миколи Вороного про весну, молодість та натхнення
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Микола Вороний "Блакитна панна" – один із найулюбленіших віршів про весну серед українців. Ця поезія відкриває цикл "Гротески", який складається із десяти поезій. До вашої уваги текст та аналіз "Блакитної панни".
Вірш "Блакитна панна" – це один з найвідоміших поетичних творів Миколи Вороного. Це пейзажна лірика про весняні настрої, з багатьма художніми засобами, які заслуговують особливої уваги читачів.
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Текст вірша "Блакитна панна"
Має крилами Весна
Запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар
З-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Ось вона вже крізь блакить
Майорить,
Довгождана, нездоланна...
Ось вона — Блакитна Панна!..
Гори, гай, луги, поля —
Вся земля
Їй виспівує: "Осанна!"
А вона, як мрія сну
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В’ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
"Блакитна панна" – слухайте вірш Миколи Вороного у виконанні диктора:
Також існує кілька аудіоверсій "Блакитної панни". Однією з найсвіжіших стала робота українського філолога Олександра Авраменка, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.
Микола Вороний "Блакитна панна" – вірш у виконанні Олександра Авраменка:
Микола Вороний "Блакитна панна" – вірш у виконанні молодої дівчини:
Історія написання вірша "Блакитна панна"
Цю поезію Микола Вороний написав у 1912 році. Вірш має яскраві тропи та витончену форму й передає два провідних мотиви: возвеличення краси природи та єдність природи з митцем. Блакитна Панна – це образ весни, яка тривожить душу ліричного героя.
19 століття ознаменувалося зростанням напруження в суспільному та політичному житті, тож митці-модерністи намагалися осмислити епоху шляхом пізнання метафізичних та духовних процесів й зламів, що спричиняють появу хаосу. Микола Вороний як яскравий представник символізму також був у пошуках вічних цінностей – однією з яких є мистецтво, народжене з гармонії краси.
Аналіз вірша "Блакитна панна" Миколи Вороного
Микола Вороний зазначив про свій вірш таке: "Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, а далі технічно все більш ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша." Поезія перегукується з віршем Павла Тичини "Арфами, арфами..."
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Тема: очікування приходу довгожданої весни та опис всієї краси природу у цю пору року
- Ідея: уособлення весни та краси природи в образі Блакитної Панни
- Віршовий розмір: нерівностопний хорей
- Римування: перехресне
- Художні засоби:
- епітети: весна запашна, прозорих шатах, вродою святою, неземною чистотою, променистою росою
- метафори: сміючись на пелюстках, на квітках
- порівняння: а вона, як мрія сна чарівна
- гіпербола: сміючись на пелюстках, на квітках
- анафора: має крилами Весна запашна
- окличні речення: ось вона – Блакитна Панна! ЇЇ виспівує: "Осанна!"
- інверсія: лине все, крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на пелюстках
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