Блакитна панна – вірш Миколи Вороного про весну, молодість та натхнення

Микола Вороний "Блакитна панна" – один із найулюбленіших віршів про весну серед українців. Ця поезія відкриває цикл "Гротески", який складається із десяти поезій. До вашої уваги текст та аналіз "Блакитної панни".

Вірш "Блакитна панна" – це один з найвідоміших поетичних творів Миколи Вороного. Це пейзажна лірика про весняні настрої, з багатьма художніми засобами, які заслуговують особливої уваги читачів.

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Текст вірша "Блакитна панна"

Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Ось вона вже крізь блакить

Майорить,

Довгождана, нездоланна...

Ось вона — Блакитна Панна!..

Гори, гай, луги, поля —

Вся земля

Їй виспівує: "Осанна!"

А вона, як мрія сну

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.

"Блакитна панна" – слухайте вірш Миколи Вороного у виконанні диктора:

Також існує кілька аудіоверсій "Блакитної панни". Однією з найсвіжіших стала робота українського філолога Олександра Авраменка, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка.

Микола Вороний "Блакитна панна" – вірш у виконанні Олександра Авраменка:

Микола Вороний "Блакитна панна" – вірш у виконанні молодої дівчини:

Історія написання вірша "Блакитна панна"

Цю поезію Микола Вороний написав у 1912 році. Вірш має яскраві тропи та витончену форму й передає два провідних мотиви: возвеличення краси природи та єдність природи з митцем. Блакитна Панна – це образ весни, яка тривожить душу ліричного героя.

19 століття ознаменувалося зростанням напруження в суспільному та політичному житті, тож митці-модерністи намагалися осмислити епоху шляхом пізнання метафізичних та духовних процесів й зламів, що спричиняють появу хаосу. Микола Вороний як яскравий представник символізму також був у пошуках вічних цінностей – однією з яких є мистецтво, народжене з гармонії краси.

Аналіз вірша "Блакитна панна" Миколи Вороного

Микола Вороний зазначив про свій вірш таке: "Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, а далі технічно все більш ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша." Поезія перегукується з віршем Павла Тичини "Арфами, арфами..."

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Тема: очікування приходу довгожданої весни та опис всієї краси природу у цю пору року

очікування приходу довгожданої весни та опис всієї краси природу у цю пору року Ідея: уособлення весни та краси природи в образі Блакитної Панни

уособлення весни та краси природи в образі Блакитної Панни Віршовий розмір : нерівностопний хорей

: нерівностопний хорей Римування : перехресне

: перехресне Художні засоби:

епітети: весна запашна, прозорих шатах, вродою святою, неземною чистотою, променистою росою

метафори: сміючись на пелюстках, на квітках

порівняння: а вона, як мрія сна чарівна

гіпербола: сміючись на пелюстках, на квітках

анафора: має крилами Весна запашна

окличні речення: ось вона – Блакитна Панна! ЇЇ виспівує: "Осанна!"

інверсія: лине все, крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на пелюстках

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