Більше метра снігу на схилах: у майже зимових Карпатах вирує негода – фото

Зниження температури повітря та циклон принесли у багато областей країни мокрий сніг, а в Карпати в таку погоду стали справді зимовими. Яка ситуація на вершинах українських гір – дізнавайтесь далі.

Температурні стрибки та значні опади завітали в Україну, а в горах вже кілька днів поспіль сніжить. Станом на ранок 18 листопада на одній з найвищих вершин Карпат рівень снігового покрову сягнув близько пів метра. Про це розповіли працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на офіційній сторінці у фейсбуці.

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На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах – більше метра. Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря -4°C. Прохання утриматися від виходу у високогір'я, – наголошують рятувальники.

Упродовж останніх місяців на вершині вже не вперше температура сягала мінусових позначок та випадав сніг, але такий рівень заметів зафіксовано вперше за цей час.

Гора Піп Іван Чорногірський 18 листопада:

facebook.com/chornogora.rescue112

Гора Піп Іван Чорногірський 17 листопада:

facebook.com/chornogora.rescue112

Гора Піп Іван Чорногірський 27 вересня:

facebook.com/chornogora.rescue112

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