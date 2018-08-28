Безпружинний vs Пружинний: який матрац краще?

Прикметник "ортопедичний" так і приклеїлося до слова "матрац", що і стало його невід'ємною частиною. А чи заслуговує цього титулу будь-який матрац?

Розібратися допоможуть експерти інтернет-магазину "МебельОК", який за відгуками покупців і рішенням незалежного журі був визнаний переможцем в конкурсі Ukrainian E-Commerce Awards-2018. У товарному каталозі магазина ортопедичні матраци представлені в декількох категоріях: пружинні, безпружинні, блоків Боннель і Pocket Spring. Асортимент налічує величезну кількість найменувань з принципово різним складом наповнювачів. Щоб зорієнтуватися в такому різноманітті, треба ознайомитися з наповненням виробів.

Що таке ортопедичний матрац?

ортопедичні

Сама назва говорить про зв'язок з медициною, точніше з її галуззю – ортопедією. Дійсно, в перекладі з латині Ortho означає "прямий", правильний. Тобто, ортопедичним є матрац, конструкція якого забезпечує фізіологічно природне положення хребта. Тільки така модель створює умови для здорового, повноцінного сну.

Пружинні матраци

пружинні матрасики

Традиційно вважалося, що цим ефектом володіють тільки пружинні моделі. Існує два види пружинних блоків:

Боннель – система конусоподібних пружин, з'єднаних між собою;

– система конусоподібних пружин, з'єднаних між собою; Pocket Spring – система незалежних пружин.

Переваги блоку Боннель: завдяки взаємозв'язку, пружини чудово перерозподіляють тиск по всьому периметру, проявляючи високу стійкість до навантажень. Недолік блоку Боннель в тому, що ортопедичний ефект вкрай низький, саме за причини залежності пружин.

Високі ортопедичні властивості демонструють моделі на основі незалежної пружинної системи " Pocket Spring. Головний елемент конструкції – сталева пружина, упакована в індивідуальний чохол. Матрац складається з безлічі таких от "кишенькових" пружин, де кожна з них реагує на тиск, відповідно до рівня навантаження. Тобто з допомогою незалежних пружин здійснюється підтримка усіх відділів хребта.

Особливої уваги заслуговують моделі з блоком Pocket Spring. Там використовується нестандартний спосіб розміщення пружин з різним ступенем жорсткості. Особливе розміщення створює ефект зонування. Мультипакети – матраци, що налічують від трьох до семи зон підтримки комфортності для різних ділянок хребта. Вони володіють високим ортопедичним ефектом і підходять для людей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Безпружинні моделі

без пружин матраци

Революцію в світі матраців справили високотехнологічні інноваційні матеріали, що за своїми властивостями схожі на пружинний механізм. Еластична піна і термочутливий матеріал Меморі створюють ефект тисячі пружин, забезпечуючи необхідну підтримку проблемних ділянок хребта. Ці матеріали володіють високим анатомічним ефектом, тобто здатністю ідеально повторювати всі вигини людського тіла.

Часто безпружинний матрацний блок складається з декількох секцій, для комплексної ортопедичної та анатомічної підтримки. Такі моделі є виробами медичного призначення: сприяють ефективному розслабленню м'язів, доброму кровопостачанню тканин, знімають больовий синдром, сприятливо впливають на всю опорно-рухову систему.

У безпружинних конструкціях часто використовуються різні комбінації прошарків інноваційних та натуральних матеріалів, що володіють вираженою жорсткістю і еластичністю. Найбільш популярні з них латекс і кокосова койра, які допомагають досягти комфортного балансу пружності.

Де ж купити хороший матрац?

логотип меблевого магазину

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