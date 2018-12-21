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Beyonce поділилася рідкісними кадрами близнят Румі та Сера
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На початку літа співачка Beyonce народила своїх близнят Румі та Сера. Виконавиця не так часто ділиться світлинами своїх малят, але й не приховує їх від усього світу.
У грудні співачка Beyonce виступила на весіллі Іші Амбані, доньки найбагатшої людини в Індії.
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На сайті виконавиці з'явилися світлини з подорожі, на яких вона одягнена у традиційне індійське сарі з золотими прикрасами. Серед опублікованих фото є й рідкісні кадри з близнюками Румі та Сером. Малята сидять на пляжі в Мумбаї та хлюпаються в океані.
Раніше виконавиця брала з собою дітей на зйомку вересневого номера журналу Vogue. Поки Beyonce позувала, Блю грала на галявині та навіть сама намагалася щось знімати.
Співачка ж зазначала, що хоче, аби її діти були занурені в процес.
усі фото з офіційного сайту Beyonce
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