Beyonce поділилася рідкісними кадрами близнят Румі та Сера

На початку літа співачка Beyonce народила своїх близнят Румі та Сера. Виконавиця не так часто ділиться світлинами своїх малят, але й не приховує їх від усього світу.

У грудні співачка Beyonce виступила на весіллі Іші Амбані, доньки найбагатшої людини в Індії.

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На сайті виконавиці з'явилися світлини з подорожі, на яких вона одягнена у традиційне індійське сарі з золотими прикрасами. Серед опублікованих фото є й рідкісні кадри з близнюками Румі та Сером. Малята сидять на пляжі в Мумбаї та хлюпаються в океані.

Раніше виконавиця брала з собою дітей на зйомку вересневого номера журналу Vogue. Поки Beyonce позувала, Блю грала на галявині та навіть сама намагалася щось знімати.

Співачка ж зазначала, що хоче, аби її діти були занурені в процес.

усі фото з офіційного сайту Beyonce

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