Bentley відмовиться від випуску спортивних авто

Компанія Bentley більше не буде розробляти нові споркари.

Керівництво компанії має намір перенаправляти зусилля на розвиток преміального сегмента і електрифікацію модельного ряду.

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Про це новий глава Bentley Едріан Холлмарк розповів в інтерв'ю Autocar. "Я не буду говорити про наші майбутні моделі, але скажу вам, чого ми не будемо будувати. Це спортивні автомобілі. Сегмент спорткарів, як і наш власний, нестійкий в умовах рецесії. Він може впасти на 50-60%. Причому останнім часом цей сектор забув про одужання. Середній вік покупців збільшується щороку. Це означає, що автомобілі покупають одні і ті ж старі ентузіасти", – сказав він.

А ще Bentley представила кросовер для мисливців. В ексклюзивному кросовері Bentley Bentayga Field Sports встановили обтягнутий шкірою ящик для двох рушниць, виготовлених вручну фірмою Purdey. На виготовлення кожної такої рушниці знадобилися два роки.

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