Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого

Ранок 24 лютого 2022 року безсумнівно запам'ятається для кожного з нас до кінця життя. Яким був початок повномасштабного вторгнення російських окупантів на українські землі для переселенця з Бородянки Івана Демченка – читайте далі.

Київську область російські загарбники почали окуповувати уже з перших годин повномасштабного нападу. Своїми спогадами про початок великої російсько-української війни Іван Демченко з Бородянки поділився під час розмови з журналістами 24 каналу в рамках проєкту СВОЇ.

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До слова! Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Яким був початок війни та евакуація з Київщини для Івана Демченка

23 лютого Іван Демченко залишися ночувати у свого друга Сергія в Ірпені, позаяк наступного ранку мав робочі справи в Бучі. Але війна кардинально змінила плани – хлопці прокинулися під звуки ворожої авіації.

Гостомель розташований поряд з Ірпенем та Бучею, тому Іван разом з другом зранку 24-го чули, коли російський десант уже висаджувався на місцевий аеродром. А коли друзі їхали трасою, що пролягала повз, то ще й бачили це. Тому евакуюватися до безпечніших регіонів, безсумнівно, було правильним рішенням.

Оскільки хлопець не ночував вдома, то на момент повномасштабного нападу росії на Україну він мав при собі лише ноутбук та небагато одягу. Саме з таким мінімальним набором речей йому довелося покидати Київщину.

Нову домівку Іван Демченко знайшов у Львові, де відкрив власну справу – кав'ярню "КІІТ". Повну історію вимушеного переселення ви можете почитати за посиланням.

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