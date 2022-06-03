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Автору незабутніх фото з Азовсталі присудили нагороду Grand Press Photo 2022
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Військовий оборонець Маріуполя та фотограф, чиї роботи з окупації підкорили мережу, Дмитро Козацький отримав польську нагороду за свої знимки.
Дмитро Козацький з позивним "Оресту" – український військовий та оборонець Маріуполя, якого називають "очима Азовсталі".
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Йому присудили спеціальну нагороду від престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022 за ті знимки, які він зробив у оточеному російськими військами місті.
Андрій Дещиця, посол України в Польщі, наголосив у листі до учасників церемонії, що робота фоторепортерів – неабияк важлива, а багато з них заплатили найвищу ціну, намагаючись задокументувати воєнні злочини.
"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми чекатимемо на нього, живого і здорового", – прокоментувала Вероніка Міровська, голова фундації Grand Press, під час урочистої церемонії вручення нагород.
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