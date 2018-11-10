Авріл Лавін застукали разом із новим хлопцем

Вперше пару помітили на побаченні ще в травні / instagram

У мережі з'явилися кадри Авріл Лавін з її новим бойфрендом – Філіпом Сарофімом, сином техаського мільярдера.

34-річна Авріл Лавін останнім часом рідко виходить у світ. Три роки тому у популярної співачки нульових діагностували небезпечну для життя хворобу Лайма, яка розвинулася у неї після укусу кліща.

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Зірка лікувалася протягом декількох місяців, а після одужання розлучилася з Чедом Крюгером, вокалістом групи Nickelback. Авріл важко переживала розлучення, але незабаром оговталася. В кінці квітня Лавін вперше за довгий час відвідала світський захід, підкоривши гостей своїм образом. Крім того, співачка вирішила відновити творчу діяльність. Вона випустила трек і кліп, а також анонсувала новий альбом.

А нещодавно папараці помітили Авріл і її нового бойфренда, Філіпа Сарофіма. Закохані під руку прогулювалися по Беверлі-Хіллз і посміхалися репортерам. Пара влаштувала шопінг і зайшла в кафе. Авріл і Філіп зустрічаються вже кілька місяців. Вперше їх помітили на побаченні ще в травні.

Авріл Лавін зняли разом із новим хлопцем

Авріл Лавін зняли разом із новим хлопцем

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