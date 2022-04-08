Anonymous отримали доступ до відеоспостереження кремля – РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що хакерське угруповання Anonymous отримало доступ до відеоспостереження кремля.

Anonymous – відоме хакерське угруповання, яке стало на захист України в кіберпросторі. Раніше кібербійці зламували сайти та комп'ютери різних російських державних та недержавних організацій. На цей раз їм вдалося отримати доступ до відеокамер, через які здійснюється нагляд за кремлем.

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"Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до системи відеоспостереження кремля. Ми не зупинимося, доки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, кремля", – зазначено в їх заяві.

пєсков, який працює прессекретарем путіна, заперечив таку можливість, нібито злам системи відеоспостереження кремля неможливий, тому що вона є "замкненою". Є нюанс, у наведеній статті також вказується, що система відеоспостереження кремля підключена до Інтернету, а це означає, що має віддалений доступ. Для перегляду потрібно VPN.

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