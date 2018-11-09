Аніта Луценко надихнула шанувальників вишуканим образом

Тренер Аніта Луценко похвалилася надихаючою премією Elle Style Awards 2018.

Відома зіркова тренер і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість отримала премію ELLE Style Awards 2018 в номінації "Натхнення року". Так, артистка поспішила поділитися радісною новиною з фанатами, позуючи в довгій розкішній сукні.

"Вчора отримала премію ELLE Style Awards 2018 в номінації "Натхнення року". Спасибі @elle_ukraine і вам, що надихаєте надихати. Як вчора я сказала зі сцени, "я люблю обійматися на вулиці або в кафе з людьми, що віддячують за свої зміни, це неймовірне відчуття, знати, що ти робиш навіть незнайомих людей трохи щасливішими, це те, що надихає мене. А в чому ви черпаєте натхнення?", – поцікавилася Луценко.

Фоловери залишилися в захваті: "Вітаю, красуня", "Аніта, яка ви все-таки чудова людина! І вітаю Вас з нагородою!", "Вітаю! Дякую за поради і 14 днів без цукру, які продовжились більше, ніж на місяць", "Натхнення: у таких успішних людей, як Ви. Ви – приклад і величезна мотивація. Спасибі, що є така Аніта", "Аніта, спасибі Вам. Ви справжня муза".

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