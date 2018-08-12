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Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда

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Більшість приміщень музею – під землею - фото 1
Більшість приміщень музею – під землею / dezeen

Музей 007 більше схожий на декорації до фільму, а його відвідування – на справжню пригоду.

Інтерактивний музей Джеймса Бонда відкрили в липні на вершині гори Гайслахкогль. Саме там, в Австрійських Альпах, знімали приголомшливі сцени фільму "Спектр", що вийшов на екрани в 2015 році. Там і розташувався вхід у підземну імперію 007.

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Відвідувачі музею будуть підніматися на канатній дорозі – її називають однією з найбільш комфортабельних в світі. І це стане першим потрясінням для любителів бондіани. Неймовірна за своєю красою і могутністю панорама Альп в околицях Зельдена перевершує навіть вимоги видовищності Голлівуду і займає особливе місце в фільмі.

Більшість приміщень музею – під землею. Матеріали для будівництва були доставлені сюди на вертольотах. Експозиція створена таким чином, щоб не порушити вічну мерзлоту і геологічні лінії розлому. Кінематографічна інсталяція під землею займає 1300 квадратних метрів.

Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда - фото 269458
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда - фото 269457
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда - фото 269456
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда - фото 269455
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда - фото 269454
Агент 007: як виглядає унікальний музей Джеймса Бонда

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Джерело: dezeen
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