9 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають Всесвітній день краси та День тестера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен, а також Анфіса.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день краси

День тестера

1834 – уперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському.

1850 – Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.

1855 – під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1886 – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів.

1913 – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку "мертву петлю" – одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова").

1920 – створено Київський авіаційний завод.

1944 – СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.

1951 – Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

1991 – проголошено незалежність Таджикистану

1998 – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.

2006 – розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ

1583 – Джироламо Фрескобальді, італійський композитор, органіст та клавесиніст.

1585 – Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал.

1667 – Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Рідний брат італійського альтиста, композитора, педагога Джузеппе Тореллі.

1737 – Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи.

1769 – Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.

1789 – Вільям Кренч Бонд, американський астроном.

1828 – Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч.

1897 – Марія Струтинська (літературний псевдонім Віра Марська), українська літературна діячка.

1897 – Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні "Тополя" на слова Т. Шевченка.

1901 – Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах (Осциляції Шубнікова – де Гааза); працював в УРСР та в Нідерландах.

1903 – Лев Шанковський (псевдонім – Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.

1908 – Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей ("Диявол на пагорбах", "Серед жінок", "Чудове літо", "Місяць і смолоскипи") оповідань, лірико-філософських есе.

1921 – Анджей Добровольський, польський композитор, народжений у Львові.

1923 – Деніел Карлтон Гайдушек, американський педіатр і вірусолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1977 року.

1928 – Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.

1928 – Сол Ле Вітт, художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму; син вихідців з України.

1941 – Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, автор мови програмування C, розробник операційної системи "Unix".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою

Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними

Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною

Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно

На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими

Не гоже нині лихословити

Не варто байдикувати та відмовлятися від фізичної праці

Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти

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