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9 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають Всесвітній день краси та День тестера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен, а також Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день краси
- День тестера
- 1834 – уперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському.
- 1850 – Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.
- 1855 – під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.
- 1886 – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів.
- 1913 – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку "мертву петлю" – одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова").
- 1920 – створено Київський авіаційний завод.
- 1944 – СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.
- 1951 – Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.
- 1991 – проголошено незалежність Таджикистану
- 1998 – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.
- 2006 – розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ
- 1583 – Джироламо Фрескобальді, італійський композитор, органіст та клавесиніст.
- 1585 – Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал.
- 1667 – Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Рідний брат італійського альтиста, композитора, педагога Джузеппе Тореллі.
- 1737 – Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи.
- 1769 – Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.
- 1789 – Вільям Кренч Бонд, американський астроном.
- 1828 – Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч.
- 1897 – Марія Струтинська (літературний псевдонім Віра Марська), українська літературна діячка.
- 1897 – Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні "Тополя" на слова Т. Шевченка.
- 1901 – Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах (Осциляції Шубнікова – де Гааза); працював в УРСР та в Нідерландах.
- 1903 – Лев Шанковський (псевдонім – Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.
- 1908 – Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей ("Диявол на пагорбах", "Серед жінок", "Чудове літо", "Місяць і смолоскипи") оповідань, лірико-філософських есе.
- 1921 – Анджей Добровольський, польський композитор, народжений у Львові.
- 1923 – Деніел Карлтон Гайдушек, американський педіатр і вірусолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1977 року.
- 1928 – Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.
- 1928 – Сол Ле Вітт, художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму; син вихідців з України.
- 1941 – Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, автор мови програмування C, розробник операційної системи "Unix".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою
- Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними
- Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною
- Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно
- На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими
- Не гоже нині лихословити
- Не варто байдикувати та відмовлятися від фізичної праці
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти
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