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9 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 вересня – вівторок

Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають День тестера, Всесвітній день краси, а також День надання першої медичної допомоги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 9 вересня вшановують пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського. Перший провів праведне життя у монастирі, збираючи навколо учнів, а другий намагався спокутувати свій гріх тим, що весь вільний час молився. Річ у тому, що колись Пігмен Палестинський став свідком, як собаки розірвали людину, але зовсім не допоміг їй.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен та Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День фізкультури та спорту в Україні
  • День надання першої медичної допомоги
  • День тестера
  • Міжнародний день краси
  • 1834 — почались заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету (філософський)
  • 1850 — Каліфорнія стала 31 штатом США.
  • 1855 — під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.
  • 1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія погодили Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів.
  • 1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі здійснив на літаку "мертву петлю"
  • 1920 — запрацював Київський авіаційний завод.
  • 1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу, через що Тибет остаточно позбувся незалежності.
  • 1991 — проголошено незалежність Таджикистану
  • 2006 — почався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.​
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ

  • 1583 — Джироламо Фрескобальді, італійський композитор, органіст та клавесиніст.
  • 1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал
  • 1667 — Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо.
  • 1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, а також засновник нової української літератури, громадський діяч.
  • 1789 — Вільям Кренч Бонд, американський астроном.
  • 1828 — Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч.
  • 1897 — Марія Струтинська (літературний псевдонім — Віра Марська), українська літературна діячка.
  • 1901 — Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, який відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах
  • 1908 — Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей (Диявол на пагорбах, Серед жінок, Місяць і смолоскипи)
  • 1928 — Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.
  • 1928 — Сол Ле Вітт, художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму
  • 1941 — Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, який розробив мову програмування C, а також операційну систему "Unix".
  • 1960 — Х'ю Грант, відомий американський актор (Чотири весілля і похорони, Щоденник Бріджит Джонс, Реальна любов)
  • 1980 — Мішель Вільямс, американська акторка (7 днів і ночей з Мерилін, Острів проклятих, Всі гроші світу)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Пігмена сильна гроза, то осінь буде довгою і теплою;
  • Якщо сьогодні у небі багато пухнастих хмар, то дощі будуть нетривалими;
  • Якщо на деревах багато горобини, то осінь буде дощовою, а зима морозною;
  • Якщо вродило багато жолудів, то взимку буду дуже холодно;
  • Якщо сьогодні щиро вірити у те, що мрії збудуться, то так і буде.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
  • Не можна носити важкі речі та займатись хатніми справами;
  • Не можна їсти ягоди та жирну їжу;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна думати про погане.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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