9 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають День тестера, Всесвітній день краси, а також День надання першої медичної допомоги. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 9 вересня вшановують пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського. Перший провів праведне життя у монастирі, збираючи навколо учнів, а другий намагався спокутувати свій гріх тим, що весь вільний час молився. Річ у тому, що колись Пігмен Палестинський став свідком, як собаки розірвали людину, але зовсім не допоміг їй.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен та Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День фізкультури та спорту в Україні

День надання першої медичної допомоги

День тестера

Міжнародний день краси

1834 — почались заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету (філософський)

1850 — Каліфорнія стала 31 штатом США.

1855 — під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія погодили Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі здійснив на літаку "мертву петлю"

1920 — запрацював Київський авіаційний завод.

1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу, через що Тибет остаточно позбувся незалежності.

1991 — проголошено незалежність Таджикистану

2006 — почався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.​

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ

1583 — Джироламо Фрескобальді, італійський композитор, органіст та клавесиніст.

1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал

1667 — Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо.

1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, а також засновник нової української літератури, громадський діяч.

1789 — Вільям Кренч Бонд, американський астроном.

1828 — Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч.

1897 — Марія Струтинська (літературний псевдонім — Віра Марська), українська літературна діячка.

1901 — Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, який відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах

1908 — Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей (Диявол на пагорбах, Серед жінок, Місяць і смолоскипи)

1928 — Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.

1928 — Сол Ле Вітт, художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму

1941 — Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, який розробив мову програмування C, а також операційну систему "Unix".

1960 — Х'ю Грант, відомий американський актор (Чотири весілля і похорони, Щоденник Бріджит Джонс, Реальна любов)

1980 — Мішель Вільямс, американська акторка (7 днів і ночей з Мерилін, Острів проклятих, Всі гроші світу)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Пігмена сильна гроза, то осінь буде довгою і теплою;

Якщо сьогодні у небі багато пухнастих хмар, то дощі будуть нетривалими;

Якщо на деревах багато горобини, то осінь буде дощовою, а зима морозною;

Якщо вродило багато жолудів, то взимку буду дуже холодно;

Якщо сьогодні щиро вірити у те, що мрії збудуться, то так і буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна носити важкі речі та займатись хатніми справами;

Не можна їсти ягоди та жирну їжу;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна думати про погане.

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