9 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 листопада, у світі відзначають День української писемності та мови, а віряни вшановують пам'ять Нестора Літописця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 листопада, вшановують пам'ять Нестора Літописця. Він був монахом Києво-Печерського монастиря. Його вважають одним з авторів твору, що має фундаментальне значення для слов'янської культури – "Повісті временних літ".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Єлизавета.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День української писемності та мови

1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.

1867 – в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну владу Імператору.

1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1882 – в Єлисаветграді з п'єсою "Наталка-Полтавка" дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).

1923 – у Мюнхені відбувся "Пивний путч".

1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію "Карпатська Січ"

1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч".

1947 – команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".

1956 – на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Жан Поль Сартр вийшов з Французької компартії.

1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.

1977 – Українська Гельсінська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху".

1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.

1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.

1995 – Македонія та Україна прийняті до Ради Європи.

1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА

​1872 – Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник

1879 – Мілан Шуфлай, хорватський історик і політик, один із засновників албаністики, автор першого хорватського науково-фантастичного роману

1922 – Велимир Хлєбников, поет-футурист, прозаїк, діяч авангардного мистецтва

1891 – Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець

1905 – Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна

1906 – Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України

1912 – Віктор Івченко, український кінорежисер

1921 – Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог

1946 – Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік

1948 – Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни та багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.

Не можна сьогодні багато працювати.

Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.

Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.

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