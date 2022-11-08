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9 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 листопада – середа

Сьогодні, 9 листопада, у світі відзначають День української писемності та мови, а віряни вшановують пам'ять Нестора Літописця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 листопада, вшановують пам'ять Нестора Літописця. Він був монахом Києво-Печерського монастиря. Його вважають одним з авторів твору, що має фундаментальне значення для слов'янської культури – "Повісті временних літ".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Єлизавета.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День української писемності та мови
  • 1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.
  • 1867 – в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну владу Імператору.
  • 1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
  • 1882 – в Єлисаветграді з п'єсою "Наталка-Полтавка" дебютував український театр Марка Кропивницького.
  • 1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
  • 1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
  • 1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).
  • 1923 – у Мюнхені відбувся "Пивний путч".
  • 1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію "Карпатська Січ"
  • 1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв "Кришталева ніч".
  • 1947 – команда "Динамо" (Київ) перемогла "Харчовик" (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
  • 1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ "Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР".
  • 1956 – на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Жан Поль Сартр вийшов з Французької компартії.
  • 1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.
  • 1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
  • 1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
  • 1977 – Українська Гельсінська Група оприлюднила "Маніфест українського правозахисного руху".
  • 1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.
  • 1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.
  • 1995 – Македонія та Україна прийняті до Ради Європи.
  • 1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИСТОПАДА

  • ​1872 – Богдан Лепкий, український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник
  • 1879 – Мілан Шуфлай, хорватський історик і політик, один із засновників албаністики, автор першого хорватського науково-фантастичного роману
  • 1922 – Велимир Хлєбников, поет-футурист, прозаїк, діяч авангардного мистецтва
  • 1891 – Федір Ернст, український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець
  • 1905 – Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна
  • 1906 – Ярослав Лопатинський, український вчений-математик, академік НАН України
  • 1912 – Віктор Івченко, український кінорежисер
  • 1921 – Віктор Чукарін, український гімнаст, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952 і 1956 років, педагог
  • 1946 – Михайло Томчаній, угорський і український архітектор, містобудівник, графік
  • 1948 – Віктор Матвієнко, футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.
  • Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.
  • Вранці туман – до відлиги.
  • Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни та багато пролісків.
  • Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
9 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 482569

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.
  • Не можна сьогодні багато працювати.
  • Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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