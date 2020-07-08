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9 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 липня, віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1357 – король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
- 1686 – сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція у Західній Європі.
- 1789 – Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.
- 1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
- 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
- 1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
- 1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
- 1955 – заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
- 1955 – знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті "Білборд".
- 1961 – у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
- 1972 – в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)
- 2002 – Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
- 2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
- 2018 – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ
- 1563 – Ораціо Джентілескі, італійський художник доби раннього бароко, працював у Італії і в Британії. Батько художниці Артемізії Джентілескі.
- 1578 – Фердинанд II Габсбург, король Богемії, король Угорщини, імператор Священної Римської імперії в 1619-37.
- 1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця
- 1845 – Джордж Дарвін, британський астроном і математик, Син натураліста Чарльза Дарвіна.
- 1855 – Якоб Смітс, голландсько-фламандський художник.
- 1882 – Михайло Слабченко, український історик
- 1894 – Петро Капиця, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії (1978)
- 1911 – Джон Арчибальд Вілер, американський фізик
- 1927 – П'єр Полен, французький дизайнер меблів
- 1931 – Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.
- 1935 – Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки".
- 1938 – Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.
- 1942 – Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії «Оскар».
- 1943 – Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.
- 1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
- 1956 – Том Хенкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
- 1964 – Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
- 1982 – Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1987 – Володимир Парасюк, сотник Майдану, військовий, громадський діяч, командир роти добровольчого батальйону, відомий своїми скандальними витівками.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
- Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.
- Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.
- Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
- Не слід нині недбало поводитися з вогнем;
- Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.
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