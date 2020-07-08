9 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 липня, віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1357 – король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.

1686 – сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція у Західній Європі.

1789 – Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.

1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.

1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.

1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.

1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1955 – заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).

1955 – знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті "Білборд".

1961 – у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.

1972 – в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)

2002 – Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.

2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.

2018 – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ

1563 – Ораціо Джентілескі, італійський художник доби раннього бароко, працював у Італії і в Британії. Батько художниці Артемізії Джентілескі.

1578 – Фердинанд II Габсбург, король Богемії, король Угорщини, імператор Священної Римської імперії в 1619-37.

1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця

1845 – Джордж Дарвін, британський астроном і математик, Син натураліста Чарльза Дарвіна.

1855 – Якоб Смітс, голландсько-фламандський художник.

1882 – Михайло Слабченко, український історик

1894 – Петро Капиця, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії (1978)

1911 – Джон Арчибальд Вілер, американський фізик

1927 – П'єр Полен, французький дизайнер меблів

1931 – Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.

1935 – Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки".

1938 – Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.

1942 – Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії «Оскар».

1943 – Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.

1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.

1956 – Том Хенкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").

1964 – Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.

1982 – Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.

1987 – Володимир Парасюк, сотник Майдану, військовий, громадський діяч, командир роти добровольчого батальйону, відомий своїми скандальними витівками.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.

Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.

Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.

Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;

Не слід нині недбало поводитися з вогнем;

Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

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