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9 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 липня – четвер

Сьогодні, 9 липня, віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1357 – король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
  • 1686 – сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція у Західній Європі.
  • 1789 – Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.
  • 1811 – велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
  • 1816 – Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
  • 1877 – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
  • 1900 – Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
  • 1955 – заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
  • 1955 – знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті "Білборд".
  • 1961 – у Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку.
  • 1972 – в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)
  • 2002 – Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
  • 2006 – Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
  • 2018 – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛИПНЯ

  • 1563 – Ораціо Джентілескі, італійський художник доби раннього бароко, працював у Італії і в Британії. Батько художниці Артемізії Джентілескі.
  • 1578 – Фердинанд II Габсбург, король Богемії, король Угорщини, імператор Священної Римської імперії в 1619-37.
  • 1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця
  • 1845 – Джордж Дарвін, британський астроном і математик, Син натураліста Чарльза Дарвіна.
  • 1855 – Якоб Смітс, голландсько-фламандський художник.
  • 1882 – Михайло Слабченко, український історик
  • 1894 – Петро Капиця, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії (1978)
  • 1911 – Джон Арчибальд Вілер, американський фізик
  • 1927 – П'єр Полен, французький дизайнер меблів
  • 1931 – Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої "пізньошістдесятницької" генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.
  • 1935 – Мерседес Соса, аргентинська співачка, відома як "голос Латинської Америки".
  • 1938 – Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.
  • 1942 – Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії «Оскар».
  • 1943 – Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.
  • 1947 – Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.
  • 1956 – Том Хенкс, американський кіноактор ("Форрест Гамп").
  • 1964 – Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.
  • 1982 – Сакон Ямамото, японський автогонщик, пілот Формули-1.
  • 1987 – Володимир Парасюк, сотник Майдану, військовий, громадський діяч, командир роти добровольчого батальйону, відомий своїми скандальними витівками.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
  • Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.
  • Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.
  • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
9 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414659

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
  • Не слід нині недбало поводитися з вогнем;
  • Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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