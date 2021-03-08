9 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 березня, українці відзначають день народження Тараса Шевченка, а віряни шанують знайдення голови Іоанна Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 березня віряни шанують знайдення голови Іоанна Предтечі. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Набуття або Іванів день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".

1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягнули 350 тисяч.

1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree".

ХТО НАРОДИВСЯ 9 БЕРЕЗНЯ

1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, в честь якого названа Америка

1810 — Олексій Савич, український астроном і геодезист

1814 — Тарас Шевченко , український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч

, український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч 1886 — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок

1908 — Тарас Бульба-Боровець, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ"

1910 — Самюел Барбер, американський композитор.

1911 — Роберт Олійник, німецький ас українського походження, перший пілот Люфтваффе, що здобув перемогу на Східному фронті.

1921— Олексій Берест український радянський військовик, Герой України, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу

1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос

1964 — Жульєт Бінош, французька кіноакторка, лауреат премії Оскар (Англійський пацієнт, Сімейне життя, Неймовірна легкість буття, Три кольори: синій).

1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.

1994 — Лейля Аджаметова, українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики

1995 — Велл Барія, філіппінська співачка, акторка, студентка та акторка театру.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Приліт птахів обіцяє хороший врожай хліба.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним; якщо на тіньовій – жарким.

Якщо подув теплий вітерець, літо буде теплим і дощовим.

Якщо на Набуття лежить сніг, то й у квітні йому лежати.

Роги у місяці круті і яскраві – до морозу.

Якщо на Набуття випав сніг, то великодній тиждень буде холодним.

Якщо йде дощ, то і на Великдень дощитиме, а ось теплий і сонячний день обіцяє хорошу погоду протягом Святого тижня.

Зяблик заспівав, або зозуля ввечері кує – до холоду і негоди.

Якщо по весні деркач крикне раніше перепела, то все літо коні худі будуть. Якщо ж перепел раніше деркача крикне, коні будуть ситі.

Синиця співає – до тепла.

Глухарі в непогожий ранок прилетіли токувати – до потепління.

Кури рано сідають на сідало, а гусак на одній нозі стоїть – до морозу.

Качки та гуси дзьоби під крило ховають – до холодів.

У птахів пір'я настовбурчене – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

Не можна займатись важкою фізичною роботою

Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь

Не можна ходити босоніж по росі

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