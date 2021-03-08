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9 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 березня – вівторок

Сьогодні, 9 березня, українці відзначають день народження Тараса Шевченка, а віряни шанують знайдення голови Іоанна Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 9 березня віряни шанують знайдення голови Іоанна Предтечі. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Набуття або Іванів день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.
  • 1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
  • 1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".
  • 1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
  • 1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
  • 1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягнули 350 тисяч.
  • 1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree".
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 БЕРЕЗНЯ

  • 1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, в честь якого названа Америка
  • 1810 — Олексій Савич, український астроном і геодезист
  • 1814 — Тарас Шевченко, український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч
  • 1886 — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок
  • 1908 — Тарас Бульба-Боровець, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ"
  • 1910 — Самюел Барбер, американський композитор.
  • 1911 — Роберт Олійник, німецький ас українського походження, перший пілот Люфтваффе, що здобув перемогу на Східному фронті.
  • 1921— Олексій Берест український радянський військовик, Герой України, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу
  • 1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос
  • 1964 — Жульєт Бінош, французька кіноакторка, лауреат премії Оскар (Англійський пацієнт, Сімейне життя, Неймовірна легкість буття, Три кольори: синій).
  • 1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.
  • 1994 — Лейля Аджаметова, українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики
  • 1995 — Велл Барія, філіппінська співачка, акторка, студентка та акторка театру.
9 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450420

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Приліт птахів обіцяє хороший врожай хліба.
  • Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
  • Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним; якщо на тіньовій – жарким.
  • Якщо подув теплий вітерець, літо буде теплим і дощовим.
  • Якщо на Набуття лежить сніг, то й у квітні йому лежати.
  • Роги у місяці круті і яскраві – до морозу.
  • Якщо на Набуття випав сніг, то великодній тиждень буде холодним.
  • Якщо йде дощ, то і на Великдень дощитиме, а ось теплий і сонячний день обіцяє хорошу погоду протягом Святого тижня.
  • Зяблик заспівав, або зозуля ввечері кує – до холоду і негоди.
  • Якщо по весні деркач крикне раніше перепела, то все літо коні худі будуть. Якщо ж перепел раніше деркача крикне, коні будуть ситі.
  • Синиця співає – до тепла.
  • Глухарі в непогожий ранок прилетіли токувати – до потепління.
  • Кури рано сідають на сідало, а гусак на одній нозі стоїть – до морозу.
  • Качки та гуси дзьоби під крило ховають – до холодів.
  • У птахів пір'я настовбурчене – до негоди.
9 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 450410

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою
  • Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь
  • Не можна ходити босоніж по росі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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