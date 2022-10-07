8 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 жовтня, православна церква відзначає преставлення преподобного Сергія Радонезького всієї Русі чудотворця, а також вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської та Єфросинії Суздальської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День юриста в Україні

1830 – Пушкін закінчує дев'яту главу безсмертного роману "Євгеній Онєгін"

1871 – Японія вводить сучасну систему поштового зв'язку

1908 – в Лондоні перукар Карл Людвіг Несслер вперше показав хімічну завивку-перманент

1938 – на Закарпатті було створено перший уряд, це стало першим кроком до утворення Карпатської України

1967 – в Болівії був схоплений кубинський революціонер Че Гевара

1991 – закон про громадянство був прийнятий Верховною Радою України

1993 – ООН зняла всі санкції з ПАР

1996 – міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу і співробітництво

1945 – видано патент на мікрохвильову піч інженеру зі штату Массачусетс Персі Спенсер

1926 – відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо про матч "Славія" (Прага) – МТК (Будапешт)

День юриста в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ

1849 – російський золотопромисловець і меценат, дослідник Сибіру Олександр Сибіряков

1892 – знаменита поетеса, прозаїк і перекладач Марина Цвєтаєва

1911 – класик естради, шансоньє Марк Бернес

1920 – письменник, автор культового фантастичного роману Дюна Френк Герберт

1925 – письменник-дисидент, в'язень радянського режиму Андрій Синявський

1931 – автор політичних детективів, творець знаменитого розвідника Штірліца, Юліан Семенов

1943 – відомий комік американського кіно, Чеві Чейз

1949 – американська актриса, знакова фігура фантастичного кіно Сігурні Вівер

1970 – відомий американський актор, продюсер і сценарист Метт Деймон

1993 – Барбара Палвін, угорська супермодель

Френк Герберт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

на Сергія Капусника запасаються капустою

перший сніг на Сергія – зима на Михайлів день 21 листопада

хороша погода на Сергія протримається ще 3 тижні

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено 8 жовтня голосно співати та просто кричати

Не слід в цю суботу довго дивитися у дзеркало

Не рекомендується 8 жовтня підвищувати голос на дитину або літню людину

Краще не викидати нічого зайвого 8 жовтня

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