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8 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 жовтня – субота

Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 жовтня, православна церква відзначає преставлення преподобного Сергія Радонезького всієї Русі чудотворця, а також вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської та Єфросинії Суздальської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День юриста в Україні
  • 1830 – Пушкін закінчує дев'яту главу безсмертного роману "Євгеній Онєгін"
  • 1871 – Японія вводить сучасну систему поштового зв'язку
  • 1908 – в Лондоні перукар Карл Людвіг Несслер вперше показав хімічну завивку-перманент
  • 1938 – на Закарпатті було створено перший уряд, це стало першим кроком до утворення Карпатської України
  • 1967 – в Болівії був схоплений кубинський революціонер Че Гевара
  • 1991 – закон про громадянство був прийнятий Верховною Радою України
  • 1993 – ООН зняла всі санкції з ПАР
  • 1996 – міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу і співробітництво
  • 1945 – видано патент на мікрохвильову піч інженеру зі штату Массачусетс Персі Спенсер
  • 1926 – відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо про матч "Славія" (Прага) – МТК (Будапешт)
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День юриста в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ

  • 1849 – російський золотопромисловець і меценат, дослідник Сибіру Олександр Сибіряков
  • 1892 – знаменита поетеса, прозаїк і перекладач Марина Цвєтаєва
  • 1911 – класик естради, шансоньє Марк Бернес
  • 1920 – письменник, автор культового фантастичного роману Дюна Френк Герберт
  • 1925 – письменник-дисидент, в'язень радянського режиму Андрій Синявський
  • 1931 – автор політичних детективів, творець знаменитого розвідника Штірліца, Юліан Семенов
  • 1943 – відомий комік американського кіно, Чеві Чейз
  • 1949 – американська актриса, знакова фігура фантастичного кіно Сігурні Вівер
  • 1970 – відомий американський актор, продюсер і сценарист Метт Деймон
  • 1993 – Барбара Палвін, угорська супермодель
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Френк Герберт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • на Сергія Капусника запасаються капустою
  • перший сніг на Сергія – зима на Михайлів день 21 листопада
  • хороша погода на Сергія протримається ще 3 тижні
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено 8 жовтня голосно співати та просто кричати
  • Не слід в цю суботу довго дивитися у дзеркало
  • Не рекомендується 8 жовтня підвищувати голос на дитину або літню людину
  • Краще не викидати нічого зайвого 8 жовтня

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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