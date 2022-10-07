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8 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, а в Україні – День юриста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 жовтня, православна церква відзначає преставлення преподобного Сергія Радонезького всієї Русі чудотворця, а також вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської та Єфросинії Суздальської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День юриста в Україні
- 1830 – Пушкін закінчує дев'яту главу безсмертного роману "Євгеній Онєгін"
- 1871 – Японія вводить сучасну систему поштового зв'язку
- 1908 – в Лондоні перукар Карл Людвіг Несслер вперше показав хімічну завивку-перманент
- 1938 – на Закарпатті було створено перший уряд, це стало першим кроком до утворення Карпатської України
- 1967 – в Болівії був схоплений кубинський революціонер Че Гевара
- 1991 – закон про громадянство був прийнятий Верховною Радою України
- 1993 – ООН зняла всі санкції з ПАР
- 1996 – міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу і співробітництво
- 1945 – видано патент на мікрохвильову піч інженеру зі штату Массачусетс Персі Спенсер
- 1926 – відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо про матч "Славія" (Прага) – МТК (Будапешт)
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЖОВТНЯ
- 1849 – російський золотопромисловець і меценат, дослідник Сибіру Олександр Сибіряков
- 1892 – знаменита поетеса, прозаїк і перекладач Марина Цвєтаєва
- 1911 – класик естради, шансоньє Марк Бернес
- 1920 – письменник, автор культового фантастичного роману Дюна Френк Герберт
- 1925 – письменник-дисидент, в'язень радянського режиму Андрій Синявський
- 1931 – автор політичних детективів, творець знаменитого розвідника Штірліца, Юліан Семенов
- 1943 – відомий комік американського кіно, Чеві Чейз
- 1949 – американська актриса, знакова фігура фантастичного кіно Сігурні Вівер
- 1970 – відомий американський актор, продюсер і сценарист Метт Деймон
- 1993 – Барбара Палвін, угорська супермодель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- на Сергія Капусника запасаються капустою
- перший сніг на Сергія – зима на Михайлів день 21 листопада
- хороша погода на Сергія протримається ще 3 тижні
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено 8 жовтня голосно співати та просто кричати
- Не слід в цю суботу довго дивитися у дзеркало
- Не рекомендується 8 жовтня підвищувати голос на дитину або літню людину
- Краще не викидати нічого зайвого 8 жовтня
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