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8 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 травня – середа

Сьогодні, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких дуже важливим є День пам'яті та примирення.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі зазначено, що у цей день вшановують День апостола і євангеліста Марка, який був племінником апостола Варнава. Після Воскресіння Ісуса Марк став учнем апостола Петра, а згодом першим єпископом в Олександрії, де заснував церкву.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Сергій та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День пам'яті та примирення
  • Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
  • 1541 — Відкрили річку Міссісіпі. Саме іспанський мандрівник Ернандо де Сото натрапив на річку Міссісіпі, яку спершу вирішив назвати Річкою Святого Духа.
  • 1847 — англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс.
  • 1886 — Вперше було продано лікувальний еліксир, який сьогодні відомий як Coca-Cola. Цей засіб від доктора Джона Пембертона продавали в аптеці і він мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів.
  • 1900 — Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським
  • 1926 — перший авіапереліт над північним полюсом.
  • 1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.
  • 1942 Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму.
  • Друга світова війна: в Кораловому морі з борту атакованого американського авіаносця "Лексингтон" евакуйовані 2735 осіб — наймасовіша в історії рятувальна операція.
  • 1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
  • 1944 — Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок.
  • 1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01
  • 1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш.
  • 1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.
  • 1962 — у Лондоні припинили курсувати останні тролейбуси.
  • 1970 — вийшов диск Let It Be.
  • 1989 — вийшов друком перший номер Газети Виборчої (Варшава).
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ХТО НАРОДИВСЯ 8 травня

  • 1906 — Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.
  • 1916 — Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).
  • 1917 — Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.
  • 1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.
  • 1975 — Енріке Іглесіас, іспанський співак.
  • 1983 — Маріо Новак, хорватський хокеїст.
  • 1996 — 6ix9ine, американський репер.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо почути, як у цей день кує зозуля, то морозів вже не буде.
  • Сонячна та суха погода - до хорошого врожаю.
  • Зоряне небо та темний вечір - добре вродять пшениця та жито.
  • Якщо весь день буде малохмарно, то літо буде спекотним.
  • Веселка в небі - найближчі дні будуть теплими і сонячними.
  • Якщо в саду та на городі є птахи, то врожай буде рясним.
8 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 324675
весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна матюкатися та лихословити, а також надто гучно говорити.
  • Не можна сваритись з людьми, а також ображати їх, думати про зло для когось.
  • Не можна зловживати спиртним, а також шкідливою їжею, приміром, фастфудом та солодощами.
  • Не можна важко працювати та займатись фізичною активністю.
  • Не можна відвідувати гучні вечірки та заходи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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