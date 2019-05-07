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8 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 травня, відзначають День пам'яті та примирення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких дуже важливим є День пам'яті та примирення.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У народному календарі зазначено, що у цей день вшановують День апостола і євангеліста Марка, який був племінником апостола Варнава. Після Воскресіння Ісуса Марк став учнем апостола Петра, а згодом першим єпископом в Олександрії, де заснував церкву.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Сергій та Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті та примирення
- Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
- 1541 — Відкрили річку Міссісіпі. Саме іспанський мандрівник Ернандо де Сото натрапив на річку Міссісіпі, яку спершу вирішив назвати Річкою Святого Духа.
- 1847 — англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс.
- 1886 — Вперше було продано лікувальний еліксир, який сьогодні відомий як Coca-Cola. Цей засіб від доктора Джона Пембертона продавали в аптеці і він мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів.
- 1900 — Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським
- 1926 — перший авіапереліт над північним полюсом.
- 1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.
- 1942 Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму.
- Друга світова війна: в Кораловому морі з борту атакованого американського авіаносця "Лексингтон" евакуйовані 2735 осіб — наймасовіша в історії рятувальна операція.
- 1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
- 1944 — Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок.
- 1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01
- 1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш.
- 1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.
- 1962 — у Лондоні припинили курсувати останні тролейбуси.
- 1970 — вийшов диск Let It Be.
- 1989 — вийшов друком перший номер Газети Виборчої (Варшава).
ХТО НАРОДИВСЯ 8 травня
- 1906 — Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.
- 1916 — Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).
- 1917 — Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.
- 1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.
- 1975 — Енріке Іглесіас, іспанський співак.
- 1983 — Маріо Новак, хорватський хокеїст.
- 1996 — 6ix9ine, американський репер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо почути, як у цей день кує зозуля, то морозів вже не буде.
- Сонячна та суха погода - до хорошого врожаю.
- Зоряне небо та темний вечір - добре вродять пшениця та жито.
- Якщо весь день буде малохмарно, то літо буде спекотним.
- Веселка в небі - найближчі дні будуть теплими і сонячними.
- Якщо в саду та на городі є птахи, то врожай буде рясним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна матюкатися та лихословити, а також надто гучно говорити.
- Не можна сваритись з людьми, а також ображати їх, думати про зло для когось.
- Не можна зловживати спиртним, а також шкідливою їжею, приміром, фастфудом та солодощами.
- Не можна важко працювати та займатись фізичною активністю.
- Не можна відвідувати гучні вечірки та заходи.
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