8 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 січня, віряни відзначають післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 січня, відзначають післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Або, Августа, Агрипина, Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Еварест, Євтимій/Юхим, Ісаакій, Костянтин, Констанцій, Леонід, Макарія, Марія, Михайло, Никодим, Микола.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1918 — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів — програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню Першої Світової війни.

1919 — в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів "завершилася" роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.

1926 — султан Неджду Абдель-Азіз ібн Сауд коронований у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу.

1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.

1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки (1958—1969).

1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.

1976 — на засіданні міністрів країн-членів МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці оформлена Ямайська валютна система.

1978 — розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані.

2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.

2020 — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ

1922 — Величко Осип, український різьбяр і педагог.

1935 — Василь Симоненко, український поет.

1935 — Елвіс Преслі, американський співак.

1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США.

1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор.

1969 — Валентина Цербе-Несіна, українська біатлоністка, перша олімпійська медалістка незалежної України.

1975 — Олена Грушина, українська фігуристка.

1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни "Україна має талант-2", засновник гурту "Шпилясті кобзарі".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Липкий сніг обіцяє потепління.

Північний вітер – до похолодання.

Синиці голосно співають – до нічних заморозків.

Якщо ворони збираються в зграї, то скоро буде завірюха.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

8 січня не можна сваритися, прибирати та займатися рукоділлям.

Не слід у цей скупитися і економити там, де без цього можна обійтися.

Не можна їсти з потрісканого або розбитого посуду.

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