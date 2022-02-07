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8 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 лютого – вівторок

Сьогодні, 8 лютого, у світі відзначають День опери, а віряни вшановують пам'ять Теодора Студита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 лютого, вшановують пам'ять Теодора Студита. Він був візантійським церковним діячем. Преподобний Теодор з 798 року був поставлений настоятелем монастиря Студійського в Константинополі. Він боровся з іконоборством, залишив цікаві богословські листи та твори.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання
  • 1587 – Після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт
  • 1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно
  • 1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук
  • 1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси
  • 1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу
  • 1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова
  • 1914 – в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ"
  • 1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації"
  • 1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова
  • 1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747
  • 1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії
  • 1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні
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ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО

  • 1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини
  • 1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства
  • 1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст
  • 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік
  • 1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець
  • 1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог
  • 1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог
  • 1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання
  • 1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка
  • 1925 – Джек Леммон, американський кіноактор
  • 1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор
  • 1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів
  • 1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з ранку співає синиця, то скоро похолодає.
  • Самовар сильно гуде – до холодів.
  • У луни блідий колір – до снігопаду.
  • Чистий захід сонця у морозну погоду – до холоднечі.
  • Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.
  • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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