8 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 лютого, у світі відзначають День опери, а віряни вшановують пам'ять Теодора Студита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 лютого, вшановують пам'ять Теодора Студита. Він був візантійським церковним діячем. Преподобний Теодор з 798 року був поставлений настоятелем монастиря Студійського в Константинополі. Він боровся з іконоборством, залишив цікаві богословські листи та твори.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання

1587 – Після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт

1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно

1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук

1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси

1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу

1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова

1914 – в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ"

1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації"

1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова

1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747

1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії

1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО

1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини

1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства

1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст

1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік

1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець

1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог

1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог

1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання

1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка

1925 – Джек Леммон, американський кіноактор

1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор

1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів

1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з ранку співає синиця, то скоро похолодає.

Самовар сильно гуде – до холодів.

У луни блідий колір – до снігопаду.

Чистий захід сонця у морозну погоду – до холоднечі.

Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.

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