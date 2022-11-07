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8 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають Всесвітній день урбанізму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, у православній церкві вшановується день пам'яті великомученика Димитрія Солунського, згадка великого і страшного землетрусу в Константинополі, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Далеких печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мідикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк, Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес прибув до Теночтітлана (Мехіко)
- 1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою (заперечує у Ватиканської бібліотеки право називатися найстарішою в Європі, а у Британської – титул найбільших книжкових зборів Великобританії)
- 1699 – у цей день почалося створення регулярної російської армії, Петро видає перший указ про набір рекрутів
- 1793 – у французькому Луврі відкрився музей
- 1903 – винайдено електрокардіограф у Нідерландах
- 1917 – перемога більшовицької революції в Росії
- 1923 – нацисти з НСДАП спробували захопити державну владу в Німеччині
- 1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК ("Клуб Веселих та Кмітливих")
- 1994 – губернатором штату Техас (США) було обрано Джорджа Буша
- 1999 – Грузія вперше удостоїлася візиту Папи Римського, ним був Іван Павло II
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИСТОПАДА
- 1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький
- 1656 – англійський астроном, математик і просто один із найосвіченіших людей свого часу Едмунд Галлей
- 1711 – знаменитий російський учений-природодослідник, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Ломоносов
- 1847 – ірландський письменник у жанрі містика, величезну популярність отримав за роман "Дракула", Брем Стокер
- 1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Сторожової вежі
- 1883 – український суспільно-політичний діяч та поет Остап Луцький
- 1891 – український письменник, який тривалий час переслідувався радянською владою за свою літературну та суспільну позицію, Олесь Досвітній
- 1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"
- 1922 – геніальний кардіолог та хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці
- 1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер та сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- якщо Дмитрів день холодний – весна буде такою ж
- червоний світанок у цей день – до сильних вітрів
- якщо в будинку запітніли вікна – до холодів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується братися за будівництво чи домашні справи
- Під найсуворішою забороною вологе прибирання, миття посуду, прання
- Сварки та образи не віщують нічого доброго
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