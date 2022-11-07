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8 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 листопада – вівторок

Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають Всесвітній день урбанізму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, у православній церкві вшановується день пам'яті великомученика Димитрія Солунського, згадка великого і страшного землетрусу в Константинополі, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Далеких печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мідикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк, Феофіл.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес прибув до Теночтітлана (Мехіко)
  • 1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою (заперечує у Ватиканської бібліотеки право називатися найстарішою в Європі, а у Британської – титул найбільших книжкових зборів Великобританії)
  • 1699 – у цей день почалося створення регулярної російської армії, Петро видає перший указ про набір рекрутів
  • 1793 – у французькому Луврі відкрився музей
  • 1903 – винайдено електрокардіограф у Нідерландах
  • 1917 – перемога більшовицької революції в Росії
  • 1923 – нацисти з НСДАП спробували захопити державну владу в Німеччині
  • 1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК ("Клуб Веселих та Кмітливих")
  • 1994 – губернатором штату Техас (США) було обрано Джорджа Буша
  • 1999 – Грузія вперше удостоїлася візиту Папи Римського, ним був Іван Павло II
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Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИСТОПАДА

  • 1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький
  • 1656 – англійський астроном, математик і просто один із найосвіченіших людей свого часу Едмунд Галлей
  • 1711 – знаменитий російський учений-природодослідник, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Ломоносов
  • 1847 – ірландський письменник у жанрі містика, величезну популярність отримав за роман "Дракула", Брем Стокер
  • 1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Сторожової вежі
  • 1883 – український суспільно-політичний діяч та поет Остап Луцький
  • 1891 – український письменник, який тривалий час переслідувався радянською владою за свою літературну та суспільну позицію, Олесь Досвітній
  • 1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"
  • 1922 – геніальний кардіолог та хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці
  • 1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер та сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон
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Дмитро Байда-Вишневецький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • якщо Дмитрів день холодний – весна буде такою ж
  • червоний світанок у цей день – до сильних вітрів
  • якщо в будинку запітніли вікна – до холодів
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується братися за будівництво чи домашні справи
  • Під найсуворішою забороною вологе прибирання, миття посуду, прання
  • Сварки та образи не віщують нічого доброго

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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