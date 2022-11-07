8 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 листопада, у світі відзначають Всесвітній день урбанізму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, у православній церкві вшановується день пам'яті великомученика Димитрія Солунського, згадка великого і страшного землетрусу в Константинополі, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Далеких печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мідикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк, Феофіл.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес прибув до Теночтітлана (Мехіко)

1602 – Оксфордський університет поповнився Бодліанською бібліотекою (заперечує у Ватиканської бібліотеки право називатися найстарішою в Європі, а у Британської – титул найбільших книжкових зборів Великобританії)

1699 – у цей день почалося створення регулярної російської армії, Петро видає перший указ про набір рекрутів

1793 – у французькому Луврі відкрився музей

1903 – винайдено електрокардіограф у Нідерландах

1917 – перемога більшовицької революції в Росії

1923 – нацисти з НСДАП спробували захопити державну владу в Німеччині

1961 – в СРСР на екрани вийшла програма КВК ("Клуб Веселих та Кмітливих")

1994 – губернатором штату Техас (США) було обрано Джорджа Буша

1999 – Грузія вперше удостоїлася візиту Папи Римського, ним був Іван Павло II

Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛИСТОПАДА

1517 – засновник Запорізької Січі, перший український гетьман Дмитро Байда-Вишневецький

1656 – англійський астроном, математик і просто один із найосвіченіших людей свого часу Едмунд Галлей

1711 – знаменитий російський учений-природодослідник, енциклопедист, хімік і фізик Михайло Ломоносов

1847 – ірландський письменник у жанрі містика, величезну популярність отримав за роман "Дракула", Брем Стокер

1869 – найголовніший "Свідок Єгови" Джозеф Франклін Резерфорд, другий президент Товариства Сторожової вежі

1883 – український суспільно-політичний діяч та поет Остап Луцький

1891 – український письменник, який тривалий час переслідувався радянською владою за свою літературну та суспільну позицію, Олесь Досвітній

1900 – американська письменниця Маргарет Мітчелл, всесвітню популярність здобула за роман "Віднесені вітром"

1922 – геніальний кардіолог та хірург Крістіан Барнард, автор першої відкритої операції на серці

1935 – знаменитий французький кіноактор, режисер та сценарист, секс-символ 1960-х – 1980-х Ален Делон

Дмитро Байда-Вишневецький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо Дмитрів день холодний – весна буде такою ж

червоний світанок у цей день – до сильних вітрів

якщо в будинку запітніли вікна – до холодів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується братися за будівництво чи домашні справи

Під найсуворішою забороною вологе прибирання, миття посуду, прання

Сварки та образи не віщують нічого доброго

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