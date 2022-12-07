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8 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 грудня, у світі відзначають Всесвітній день клімату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 грудня, вшановують пам'ять святого апостола Климента. У народі цю дату називають Клим холодний.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 8 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Климентій, Іван, Петро, Іларіон, Олександр, Климент, Василь, Кузьма, Віктор, Микола, Григорій, Семен, Катерина, Ярослав та Серафим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день клімату
- 1609 — у Мілані запрацювала Амброзіанська бібліотека, одна із найбільших бібліотек Європи
- 1868 — у Львові створено товариство "Просвіта"
- 1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей, це найжахливіша театральна пожежа за світову історію
- 1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель (Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння)
- 1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії
- 1963 — у Неваді викрадено сина американського співака Френка Сінатри
- 1963 — запрацював Український католицький університет імені святого Климента в Римі
- 1980 — 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому
- 1987 — у Вашингтоні генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності
- 1991 — пройшла зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі, яка завершилась підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави
- 2004 — Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року"
- 2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX став першою приватною компанією, яка зуміла успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат
- 2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила пройшов повз планету Венера на відстані 80 тисяч км
- 2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бесарабці
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ГРУДНЯ
- 1542 — Марія Стюарт, королева Шотландії
- 1723 — Поль Анрі Гольбах, французький філософ німецького походження, письменник, просвітник, енциклопедист
- 1795 — Петер Андреас Ганзен, дансько-німецький астроном та геодезист
- 1815 — Адольф фон Менцель, німецький маляр, живописець та ілюстратор
- 1826 — Лега Сільвестро, італійський художник, один з ключових представників творчого товариства Мак'яйолі
- 1844 — Еміль Рено, французький винахідник, художник та популяризатор науки, предтеча анімаційного кіно
- 1861 — Жорж Мельєс, французький винахідник і кінорежисер, а також один із засновників світового кінематографа
- 1862 — Жорж Фейдо, французький комедіограф
- 1864 — Каміла Клодель, французька скульпторка
- 1865 — Ян Сібеліус, фінський композитор
- 1865 — Жак Соломон Адамар, французький математик
- 1876 — Марія Крушельницька, знаменита українська актриса і письменниця
- 1878 — Михайло Омелянович-Павленко, український діяч, генерал-полковник Армії УНР, Начальний Командант УГА, командувач 1-го Зимового походу
- 1884 — Юліан Опільський (справжнє прізвище Рудницький), український письменник
- 1886 — Дієго Рівера, мексиканський художник-монументаліст
- 1907 — Климентій Домінчен, український композитор, диригент. Народний артист України
- 1912 — Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету
- 1919 — Катерина Ющенко, автор першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування»", науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР
- 1925 — Джиммі Сміт, американський джазовий органіст
- 1936 — Девід Керрадайн, американський кіноактор
- 1943 — Джим Моррісон, американський рок-музикант, фронтмен групи The Doors
- 1947 — Томас Роберт Чек, американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії
- 1953 — Кім Бейсінгер, американська кіноакторка
- 1966 — Шинейд О'Коннор, ірландська поп-співачка
- 1970 — Хуан Мануель де Прада, один з найбільш талановитих письменників в сучасній іспанській літературі.
- 1973 — Корі Тейлор, американський виконавець у стилі нью-метал (Slipknot, Stone Sour).
- 1978 — Єн Сомерхолдер, американський актор (Щоденники Вампіра)
- 1982 — Нікі Мінаж, американська співачка, реп-виконавець, акторка та модель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо навколо місяця видно серпанок, то варто готуватись до опадів
- Якщо на березі зовсім не залишилось листя, то зима буде морозною
- Якщо падає сніг, то літо буде дощовим
- Якщо річки досі без криги, то до відлиги
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити з дому, не подивившись у люстерко
- Не можна дуже гучно розмовляти та сваритись
- Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу
- Не можна давати у борг
- Не можна займатись вишиванням та в'язанням
- Не можна займатись садівництвом
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