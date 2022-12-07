8 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 грудня, у світі відзначають Всесвітній день клімату. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 грудня, вшановують пам'ять святого апостола Климента. У народі цю дату називають Клим холодний.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 8 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Климентій, Іван, Петро, Іларіон, Олександр, Климент, Василь, Кузьма, Віктор, Микола, Григорій, Семен, Катерина, Ярослав та Серафим.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день клімату

1609 — у Мілані запрацювала Амброзіанська бібліотека, одна із найбільших бібліотек Європи

1868 — у Львові створено товариство "Просвіта"

1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей, це найжахливіша театральна пожежа за світову історію

1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель (Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння)

1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії

1963 — у Неваді викрадено сина американського співака Френка Сінатри

1963 — запрацював Український католицький університет імені святого Климента в Римі

1980 — 25-річний Марк Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому

1987 — у Вашингтоні генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

1991 — пройшла зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі, яка завершилась підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави

2004 — Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року"

2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX став першою приватною компанією, яка зуміла успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат

2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила пройшов повз планету Венера на відстані 80 тисяч км

2013 — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бесарабці

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ГРУДНЯ

1542 — Марія Стюарт, королева Шотландії

1723 — Поль Анрі Гольбах, французький філософ німецького походження, письменник, просвітник, енциклопедист

1795 — Петер Андреас Ганзен, дансько-німецький астроном та геодезист

1815 — Адольф фон Менцель, німецький маляр, живописець та ілюстратор

1826 — Лега Сільвестро, італійський художник, один з ключових представників творчого товариства Мак'яйолі

1844 — Еміль Рено, французький винахідник, художник та популяризатор науки, предтеча анімаційного кіно

1861 — Жорж Мельєс, французький винахідник і кінорежисер, а також один із засновників світового кінематографа

1862 — Жорж Фейдо, французький комедіограф

1864 — Каміла Клодель, французька скульпторка

1865 — Ян Сібеліус, фінський композитор

1865 — Жак Соломон Адамар, французький математик

1876 — Марія Крушельницька, знаменита українська актриса і письменниця

1878 — Михайло Омелянович-Павленко, український діяч, генерал-полковник Армії УНР, Начальний Командант УГА, командувач 1-го Зимового походу

1884 — Юліан Опільський (справжнє прізвище Рудницький), український письменник

1886 — Дієго Рівера, мексиканський художник-монументаліст

1907 — Климентій Домінчен, український композитор, диригент. Народний артист України

1912 — Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету

1919 — Катерина Ющенко, автор першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування»", науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР

1925 — Джиммі Сміт, американський джазовий органіст

1936 — Девід Керрадайн, американський кіноактор

1943 — Джим Моррісон, американський рок-музикант, фронтмен групи The Doors

1947 — Томас Роберт Чек, американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії

1953 — Кім Бейсінгер, американська кіноакторка

1966 — Шинейд О'Коннор, ірландська поп-співачка

1970 — Хуан Мануель де Прада, один з найбільш талановитих письменників в сучасній іспанській літературі.

1973 — Корі Тейлор, американський виконавець у стилі нью-метал (Slipknot, Stone Sour).

1978 — Єн Сомерхолдер, американський актор (Щоденники Вампіра)

1982 — Нікі Мінаж, американська співачка, реп-виконавець, акторка та модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо навколо місяця видно серпанок, то варто готуватись до опадів

Якщо на березі зовсім не залишилось листя, то зима буде морозною

Якщо падає сніг, то літо буде дощовим

Якщо річки досі без криги, то до відлиги

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виходити з дому, не подивившись у люстерко

Не можна дуже гучно розмовляти та сваритись

Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу

Не можна давати у борг

Не можна займатись вишиванням та в'язанням

Не можна займатись садівництвом

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