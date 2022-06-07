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8 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 червня, у світі відзначають Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 8 червня віряни вшановують пам'ять апостолів від 70 Карпа та Алфея. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Короп-корополов.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день океанів
- 1648 – лист Богдана Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття України в підданство Росії
- 1761 – під час проведених дослідів Михайло Ломоносов виявив атмосферу планети Венера
- 1786 – в Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво
- 1815 – Польща приєднана до Російської імперії
- 1824 – Ноа Кашинг з Квебека запатентував пральну машину
- 1861 – на референдумі дві третини виборців штату Теннессі проголосували за вихід зі США
- 1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував порохотяг
- 1912 – в Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal
- 1919 – Радянська влада оголосила Нестора Махна поза законом
- 1958 – Футбольна збірна СРСР проводить свій перший матч на чемпіонатах світу, зігравши з Англією внічию 2:2
- 1963 – американські кардіологи оголосили першу кампанію проти сигарет
- 1972 – на екрани вийшов фільм Леоніда Гайдая Дванадцять стільців
- 1984 – в Гільдію кіноакторів США почесним членом прийнятий діснеївський герой Дональд Дак
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЧЕРВНЯ
- 1625 – Джованні Кассіні, італійський астроном, відкрив супутники Сатурна
- 1784 – Марі Карем, французький кулінар, придворний кухар Талейрана та Олександра II, автор рецептів, використовуваних і зараз
- 1878 – Іван Олександрович Мар'яненко, радянський актор театру і кіно
- 1895 – Сантьяго Бернабеу, власник і президент мадридського Реала, ім'ям якого названо стадіон у Мадриді
- 1925 – Барбара Буш, колишня перша леді США, дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого
- 1955 – Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету
- 1960 – Мік Хакнелл, англійський рок-співак, лідер групи Simply Red
- 1962 – Нік Родс (справжнє ім'я Ніколас Джеймс Бейтс), клавішник англійської групи Duran Duran
- 1989 – Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009-1989
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Раки виходять на берег – перед дощем і негодою.
- Качки без кінця пірнають і плескаються в воді – до дощу.
- Риба в річці грає у поверхні води – до сирої погоди.
- Приплив ріки – до ясної погоди, відлив – до опадів.
- Багато квіток на горобині – до врожаю вівса, а ось погане цвітіння обіцяє неврожай.
- Комарі роєм літають – на гарну погоду.
- Сон з 7 на 8 червні, швидше за все, не збудеться. Сновидіння, побачене днем 8 червня, віще, але здійсниться воно через сім років.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися з рідними
- Не варто голосно кричати
- Не рекомендують куплять щось цінне
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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