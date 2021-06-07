8 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 червня, у світі відзначають Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна, а віряни вшановують пам'ять апостолів Карпа та Алфея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 8 червня віряни вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Короп-корополов.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карпо, Макар, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день океанів

1648 – лист Богдана Хмельницького російському царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття України в підданство Росії

1761 – під час проведених дослідів Михайло Ломоносов виявив атмосферу планети Венера

1786 – в Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво

1815 – Польща приєднана до Російської імперії

1824 – Ноа Кашинг з Квебека запатентував пральну машину

1861 – на референдумі дві третини виборців штату Теннессі проголосували за вихід зі США

1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос

1912 – в Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal

1919 – Радянська влада оголосила Нестора Махно поза законом

1958 – Футбольна збірна СРСР проводить свій перший матч на чемпіонатах світу, зігравши з Англією внічию 2:2

1963 – американські кардіологи оголосили першу кампанію проти сигарет

1972 – на екрани вийшов фільм Леоніда Гайдая Дванадцять стільців

1984 – в Гільдію кіноакторів США почесним членом прийнятий діснеївський герой Дональд Дак

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЧЕРВНЯ

1625 – Джованні Кассіні, італійський астроном, відкрив супутники Сатурна

1784 – Марі Карем, французький кулінар, придворний кухар Талейрана і Олександра II, автор рецептів, використовуваних і зараз

1878 – Іван Олександрович Мар'яненко, радянський актор театру і кіно

1895 – Сантьяго Бернабеу, власник і президент мадридського Реала, ім'ям якого названо стадіон у Мадриді

1925 – Барбара Буш, колишня перша леді США, дружина 41-го президента США Джорджа Буша старшого

1955 – Тім Бернес-Лі, винахідник інтернету

1960 – Мік Хакнелл, англійський рок-співак, лідер групи Simply Red

1962 – Нік Родс (справжнє ім'я Ніколас Джеймс Бейтс), клавішник англійської групи Duran Duran

1989 – Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу 2009 – 1989

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Раки виходять на берег – перед дощем і негодою.

Качки без кінця пірнають і плескаються в воді – до дощу.

Риба в річці грає у поверхні води – до сирої погоди.

Приплив ріки – до ясної погоди, відлив – до опадів.

Багато квіток на горобині – до врожаю вівса, а ось погане цвітіння обіцяє неврожай.

Комарі роєм літають – на гарну погоду.

Сон з 7 на 8 червні, швидше за все, не збудеться. Сновидіння, побачене днем 8 червня, віще, але здійсниться воно через сім років.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися з рідними

Не варто голосно кричати

Не рекомендують куплять щось цінне

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