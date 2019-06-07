8 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 червня, відзначають Всесвітній день океанів та Всесвітній день в'язання на публіці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква у цей день згадує Великомученика Георгія Нового, який постраждав від царя Селіма турецького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 червня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Іван, Карпо, Макар, Олександр, Олена. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день океанів – це свято було запропоновано проводити на Зустрічі на вищому рівні "Планета Земля", яка відбулася у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). З цього часу воно відзначається щорічно 8 червня усіма, хто має навіть найвіддаленіше відношення до Світового океану. Сьогодні екологи, іхтіологи та співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

– це свято було запропоновано проводити на Зустрічі на вищому рівні "Планета Земля", яка відбулася у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). З цього часу воно відзначається щорічно 8 червня усіма, хто має навіть найвіддаленіше відношення до Світового океану. Сьогодні екологи, іхтіологи та співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку. Всесвітній день в'язання на публіці – вперше це свято відзначили в Парижі. Придумала цю забаву, що стала традицією, любителька в'язання Даніель Лендес. Згодом публічним в'язанням захопилися не тільки француженки, а й мешканки інших країн (свято проводиться, наприклад, в США, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії), а в акції з'явилася своя емблема, на якій зображені дві спиці на тлі карти Європи.

– вперше це свято відзначили в Парижі. Придумала цю забаву, що стала традицією, любителька в'язання Даніель Лендес. Згодом публічним в'язанням захопилися не тільки француженки, а й мешканки інших країн (свято проводиться, наприклад, в США, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії), а в акції з'явилася своя емблема, на якій зображені дві спиці на тлі карти Європи. 1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 червня

1926 — Ірина Сеник, українська поетеса, дисидент.

1936 — Кеннет Геддес Вільсон, американський фізик, нобелівський лауреат 1982.

1947 — Ерік Вішаус, американський біолог лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 1995.

1955 — Хосе Антоніо Камачо, іспанський футбольний тренер.

1955 — Тім Бернерс-Лі, винахідник інтернету.

1977 — Михайло Гічан (Міхон), гітарист київського рок-гурту Крихітка Цахес.

1989 — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

Ольга Жовнір

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На горобині багато квітів – буде врожай хліба.

Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.

Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.

Багато роси – до хорошого урожаю.

На Івана не можна робити операції на печінці.

Дитина, зачата у цей день, виростить ледачою і неповороткою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна стригтися.

Не можна працювати на городі.

Не можна розпочинати бізнес.

Не можна переїжджати.

Не можна влаштовувати весілля.

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