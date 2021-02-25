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8 березня: чек-ліст подарунків для мами, дружини і доньки
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Лови схвалений жінками топчик того, що можна сміливо дарувати своїм дівчаткам будь-якого віку.
Хто хоче приємно вразити жіночу половину (чи більшість, хтозна) родини – тим сюди. Ні для кого не секрет, що 8 березня для чоловіків – справжній іспит на міцність нервів. Догодити прекрасним половинкам – це справа, з якою не кожен впорається. Але ми сміливо йдемо назустріч небезпеці, адже маємо таємний чек-ліст схвалених жінками подарунків. Не дякуйте.
Мамі
Планшет. Коли мама намагається дивитися улюблений серіал на телефоні, хочеться для неї чогось більшого та зручнішого. Телевізор ти вже дарував, та його захопив батько. Просто подаруй мамі планшет, приміром SAMSUNG Galaxy Tab A7, щоб вона насолоджувалась класним зображенням тоді, коли їй хочеться.
Зволожувач повітря. Мама сама собі такий прилад точно не купить. А ось коли ти їй його подаруєш, одразу почне користуватись із задоволенням. Тому що зволоження повітря і взимку важливе, коли батареї сушать повітря, і влітку, коли спека і нічим дихати. Та й для шкіри зволожене повітря – то дуже добре. Модель ELECTROLUX EHU-5015D TopLine із безкоштовною доставкою – вдалий вибір!
Хлібопічка. Мабуть, ти неодноразово чув від мами, що хліб у магазинах уже не такий і що в її дитинстві все було смачніше. Та це ж просто прямий натяк – подаруй їй хлібопічку GORENJE BM1210BK. Тут і книга рецептів є, і 12 програм для випічки різних видів хлібу. Мамі сподобається.
Дружині
Смартфон. Дивно, до речі, що й досі не випустили лімітованої березневої серії айфонів з принтом "у тюльпанчиках". Звичайно, якщо на Новий рік та День закоханих презентувати APPLE iPhone не вийшло, дружина чекатиме на цей подарунок 8 березня. Подарувати щастя коханій так легко, коли ще й вигода на останню модель 3000 грн.
Робот-пилосос. Ці кругленькі самостійні пилососи – давно вже у тренді, і якщо вдома у вас такого немає, дружина точно його хоче. Вона про це, звісно, не скаже, поки у неї не буде нового айфону, та все ж якщо з "яблучком" не вийде, то такий подарунок стане чудовим компромісом та корисним придбанням, що вирішить проблему прибирання і додасть вашій оселі шарму. Рекомендуємо модель XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop 1С.
Фотоепілятор. Помилково вважати, що станок для гоління вирішує всі її проблеми. Хочеш, щоб у коханої буди гладенькі ніжки – подаруй цей прилад. І дружина задоволена, і тобі буде гарантовано багато приємних моментів. Популярна модель – BRAUN Silk-expert IPL Pro 3 PL3132 + Venus Sensitive.
Доньці-підлітку
APPLE iPhone SE (2 покоління). Так, звісно, мала теж хоче айфон, тут без варіантів. Ще з дитячого садочку. І навіть якщо у неї вже є старіша модель, час оновити, бо дівчинці треба ж бути на стилі. Подарунок наче й не з дешевих, але ж вона запам’ятає його на все життя. А ви – її шалену реакцію. Хіба це того не варто?
Стайлер DYSON Airwrap HS01 volume+shape. Ось тут, мабуть, не зовсім буде зрозуміло. Здається, донька наче й не цікавиться зачісками, і взагалі їй ще ранувато про зовнішність піклуватись… Упс. З точністю та навпаки. Жінки змалечку обожнюють всі ці штучки, які допомагають їм стати ще красивішими. Стайлер має різні насадки для різних видів зачісок і правильного висушування волосся. Треба брати.
Портативна акустика JBL Pulse 3 Black. Без мобільної колонки підліток – це не підліток. Музика – це основний "допомагатор" для юних дівчат під час емоційних вибухів та переживань. З портативною акустикою їй легше буде піднімати собі настрій, коли чергове кохання з першого погляду розчарує. Одним словом, маст хев.
Усі ці та інші чудові подарунки для жінок зі знижками до 50% з нагоди свята весни шукай у Фокстрот та на foxtrot.ua. Або ж купуй подарункову карту на будь-яку прийнятну суму – чудова альтернатива у разі, якщо догодити твоїм красуням ну вкрай важко.
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